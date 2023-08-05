Зеленский назвал цели россиян во время сегодняшней ракетной атаки

Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео Президента

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении прокомментировал сегодняшнюю российскую атаку по украинским городам. По его словам, оккупанты применяли "кинджалы" и "калибры".

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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"Били по "Мотор Сечи" и по нашей Хмельницкой области. Часть ракет сбита, и я благодарю за это наших воинов противовоздушной обороны. Но сколько бы ни было таких российских атак, все равно они врагу ничего не дадут. Все равно мы защитим свободу для всей Украины, для всех наших людей. И международное право России не удастся подменить террором, кризисами и никаким запугиванием", — подчеркнул глава государства.

Работа украинских дипломатов

Также он рассказал о работе украинских дипломатов в Джидде в Саудовской Аравии. Там проходит встреча советников глав стран по Формуле мира.

"В целом там представлены 42 страны. Разные континенты, разные политические подходы к глобальным делам, но всех объединяет приоритет международного права. И именно для этого Украина предложила Формулу мира, потому что международный порядок, основанный на правилах и нарушенный российской агрессией, должен быть восстановлен", — заметил Президент.

По его словам, в Джидде проходят и двусторонние переговоры с партнерами.

"Очистка государственных институций"

Зеленский подчеркнул, что на следующей неделе будет продолжаться работа "по очищению государственных институтов от тех, кто пытался перетащить из прошлого все те старые свои привычки, старые схемы, которые очень долго десятилетиями ослабляли Украину".

"Старых форматов в нашем государстве больше не будет. Тех форматов, когда одни защищали государство и людей, а другие пытались поставить и государство, и людей на службу своей выгоде. Кем бы человек ни был, то ли военком, то ли депутат, то ли должностное лицо — каждый должен работать только ради государства. И так и будет", — заверил он.

Напомним, сегодня, 5 августа, начались переговоры по Украине в Саудовской Аравии. Саммит продлится два дня.