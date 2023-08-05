Зеленський назвав цілі росіян під час сьогоднішньої ракетної атаки

Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні прокоментував сьогоднішню російську атаку по українських містах. За його словами, окупанти застосовували "кинджали" й "калібри".

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

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"Били по "Мотор Січі" та по нашій Хмельниччині. Частину ракет збито, і я дякую за це нашим воїнам протиповітряної оборони. Але хоч би скільки було таких російських атак, усе одно вони ворогові нічого не дадуть. Усе одно ми захистимо свободу для всієї України, для всіх наших людей. І міжнародне право Росії не вдасться підмінити терором, кризами та жодним залякуванням", — наголосив глава держави.

Також він розповів про роботу українських дипломатів в Джидді, що у Саудівській Аравії. Там проходить зустріч радників очільників країн щодо Формули миру.

"Загалом там представлені 42 країни. Різні континенти, різні політичні підходи до глобальних справ, але всіх єднає пріоритет міжнародного права. І саме для цього Україна запропонувала Формулу миру, бо міжнародний порядок, заснований на правилах та порушений російською агресією, має бути відновлений", — зауважив Президент.

За його словами, у Джидді відбуваються й двосторонні перемовини з партнерами.

Зеленський наголосив, що на наступному тижні буде продовжуватися робота "з очищення державних інституцій від тих, хто намагався перетягти з минулого всі ті старі свої звички, старі схеми, які дуже довго, десятиліттями послаблювали Україну".

"Старих форматів в нашій державі більше не буде. Тих форматів, коли одні захищали державу і людей, а інші намагалися поставити і державу, і людей на службу своїй вигоді. Ким би людина не була, чи то воєнком, чи то депутат, чи то посадовець — кожен повинен працювати лише заради держави. І так і буде", — запевнив він.