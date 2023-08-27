Зеленский назвал условия освобождения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что через политическое давление на Россию можно стимулировать её к выводу войск из Крыма. Он считает, что первоочередной шаг для Киева — взятие под свой контроля границы с полуостровом.

Об этом Зеленский рассказал в интервью Натальи Мосейчук.

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Украинский лидер указал, что с меньшим числом жертв достичь было бы возможно, если бы Украина контролировала админграницу с Крымом.

"Я верю, что через политическое давление можно было бы добиться демилитаризации российских сил в Крыму. Это, по моему мнению, наилучший вариант для всех сторон", — сказал Зеленский.

При этом он добавил, что военные действия принесут много жертв, поэтому нужен особый подход к этому вопросу

"Любые военные действия влекут за собой жертвы, независимо от их местоположения. Необходим аккуратный подход к вопросу", — указал он.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал планы Украины по восстановлению Каховской ГЭС, повреждённой после обстрела российских сил в начале лета. Глава государства подчеркнул необходимость этой инициативы в свете актуальности водных ресурсов для населения.

Кроме того, Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что после завершения военных действий Украина станет магнитом для зарубежных инвестиций. Он подчеркнул, что считает возможным создание открытого и прозрачного государства после завершения конфликта.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть идею о том, чтобы во время военного положения коррупция считалась государственной изменой. Зеленский подчеркнул, что хотя такая строгая мера не может применяться постоянно, в условиях войны она может стать эффективным средством против беспредела среди государственных служащих.