Зеленський назвав умови звільнення Криму

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський вважає, що через політичний тиск на Росію можна стимулювати її до виведення військ із Криму. Він вважає, що першочерговим кроком для Києва є взяття під свій контроль кордону з півостровом.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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Український лідер зазначив, що з меншою кількістю жертв досягти було б можливо, якби Україна контролювала адмінкордон із Кримом.

"Я вірю, що через політичний тиск можна було б досягти демілітаризації російських сил у Криму. Це, на мою думку, найкращий варіант для всіх сторін", — сказав Зеленський.

При цьому він додав, що військові дії принесуть багато жертв, тому потрібний особливий підхід до цього питання.

"Будь-які військові дії тягнуть за собою жертви, незалежно від їхнього розташування. Необхідний акуратний підхід до питання", — зазначив він.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський оприлюднив плани України щодо відновлення Каховської ГЕС, ушкодженої після обстрілу російських сил на початку літа. Глава держави наголосив на необхідності цієї ініціативи у світлі актуальності водних ресурсів для населення.

Крім того, Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що після завершення воєнних дій Україна стане магнітом для закордонних інвестицій. Він наголосив, що вважає за можливе створення відкритої та прозорої держави після завершення конфлікту.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський запропонував розглянути ідею про те, щоб під час воєнного стану корупція вважалася за державну зраду. Зеленський підкреслив, що хоча такий суворий захід не може застосовуватися постійно, в умовах війни він може стати ефективним засобом проти свавілля серед державних службовців.