Зеленский обсудил энергетическую ситуацию на встрече Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки в пятницу, 22 марта. Главной темой заседания было обсуждение энергетической ситуации после произошедших этой ночью российских обстрелов. Участники встречи приняли ряд важных решений, однако по-настоящему защитить энергосистему Украины может только увеличение количества систем противовоздушной обороны.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram в пятницу, 22 марта.

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Какие решения приняла Ставка

Глава государства подчеркнул, что все доклады были посвящены ликвидации последствий российских преступных обстрелов. Харьков и область, Запорожье, Днепр, Хмельницкий и область, Кривой Рог, Сумщина, Полтавщина, Одесщина, Винницкая, Франковщина и все пострадавшие города и общины.

"Заслушал отчеты о ходе восстановительных работ, подключении домов к свету, воде и теплу. Обеспечение людей временным жильем и всей необходимой помощью", — подчеркнул президент.

Председатели правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и "Нафтогаза" Алексей Чернышев доложили о состоянии энергосистемы и сообщили о первоочередных шагах по ее укреплению и дальнейшей защите. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и командующий Воздушными силами Николай Олещук отчитались о работе ПВО в эти два непростых дня.

"Ставка приняла несколько закрытых решений. Но по-настоящему защитить Украину может только решение наших партнеров предоставить достаточное количество современных систем ПВО. Работаем каждый день и по этому направлению", — резюмировал Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский, комментируя массированную ракетную атаку 22 марта, заявил, что российские оккупанты выпустили по Украине этой ночью более 60 "шахедов" и почти 90 ракет разных типов.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-террорист Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время. В результате утренних обстрелов попадание и повреждение объектов генерации в разных областях.