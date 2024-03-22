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Зеленський обговорив енергетичну ситуацію на зустрічі Ставки

22 березня 2024 18:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський обговорив енергетичну ситуацію на зустрічі Ставки
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки у п'ятницю, 22 березня. Головною темою засідання було обговорення енергетичної ситуації після російських обстрілів, які сталися цієї ночі. Учасники зустрічі прийняли ряд важливих рішень, проте по справжньому захистити енергосистему України може лише збільшення кількості систем протиповітряної оборони.

Про це Зеленський повідомив у Telegram у п'ятницю, 22 березня.

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Пост Зеленського. Фото: скриншот

Які рішення прийняла Ставка

Глава держави наголосив, що усі доповіді були присвячені ліквідації наслідків російського злочинного обстрілу. Харків та область, Запоріжжя, Дніпро, Хмельницький та область, Кривий Ріг, Сумщина, Полтавщина, Одещина, Вінниччина, Франківщина та всі постраждалі міста й громади.

"Заслухав звіти про перебіг відновлювальних робіт, підключення будинків до світла, води й тепла. Забезпечення людей тимчасовим житлом та всією необхідною допомогою", — наголосив президент. 

Голови правління "Укренерго" Володимир Кудрицький та "Нафтогазу" Олексій Чернишов доповіли про стан енергосистеми й повідомили про першочергові кроки щодо її зміцнення та подальшого захисту. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і командувач Повітряних сил Микола Олещук відзвітували про роботу ППО в ці два непростих дні.

"Ставка ухвалила кілька закритих рішень. Але по-справжньому захистити Україну може лише рішення наших партнерів надати достатню кількість сучасних систем ППО. Працюємо щодня й за цим напрямом", — резюмував Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський, коментуючи масовану ракетну атаку 22 березня, заявив, що російські окупанти випустили по Україні цієї ночі понад 60 "шахедів" і майже 90 ракет різних типів.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-терорист Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час. Внаслідок ранкових обстрілів є влучання та пошкодження об’єктів генерації у різних областях. 

Володимир Зеленський
війна
Нафтогаз
Україна
Укренерго
Ставка верховного головнокомандувача
енергетика

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