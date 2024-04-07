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Зеленский обсудил ситуацию на фронте с военным руководством

7 апреля 2024 15:07
обновлено: 15:18
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Зеленский обсудил ситуацию на фронте с военным руководством
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Владимир Зеленский обсудил ситуацию на фронте с военным руководством. В частности, он провел разговор с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины в воскресенье, 7 апреля.

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По предоставленной информации, Зеленский провел разговор с Главнокомандующим Сырским, обсудив последние события на линии фронта и стратегию дальнейших действий.

Министр обороны Умеров проинформировал президента о текущем состоянии обеспечения боеприпасами, подчеркивая усилия правительства по обеспечению каждой боевой бригады необходимыми ресурсами для обороны страны.

Также состоялось отдельное обсуждение с главой СБУ Малышом, руководителем ГУР Будановым и министром внутренних дел Клименко по поводу атак врага на Харьков и другие восточные регионы Украины.

"Россия ни на минуту не прекращает свой террор. Работаем, чтобы предоставить нашим людям надежную защиту. Готовим ответ для врага – очень конкретный и справедливый", — добавил Зеленский.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот
Пост Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, что Зеленский объяснил, почему не может публично призывать Запад воевать в Украине.

Ранее мы писали, что Зеленский заявил, что Россия заслуживает того, чтобы проиграть.

Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Александр Сырский
фронт
ситуация на фронте

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