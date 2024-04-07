Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Володимир Зеленський обговорив ситуацію на фронті з військовим керівництвом. Зокрема, він провів розмову з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Про це повідомила пресслужба президента України у неділю, 7 квітня.

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За наданою інформацією, Зеленський провів розмову з Головнокомандувачем Сирським, обговоривши останні події на лінії фронту та стратегію подальших дій.

Міністр оборони Умєров проінформував президента про поточний стан забезпечення боєприпасами, підкреслюючи зусилля уряду щодо забезпечення кожної бойової бригади необхідними ресурсами для оборони країни.

Також відбулося окреме обговорення з головою СБУ Малюком, керівником ГУР Будановим та міністром внутрішніх справ Клименком щодо атак ворога на Харків та інші східні регіони України.

"Росія ні на хвилину не припиняє свій терор. Працюємо, щоб надати нашим людям надійний захист. Готуємо відповідь для ворога – дуже конкретну і справедливу", — додав Зеленський.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Зеленський пояснив, чому не може публічно закликати Захід воювати в Україні.

Раніше ми писали, що Зеленський заявив, що Росія заслуговує на те, аби програти.