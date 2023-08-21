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Зеленский озвучил риски для Европы в начале войны

21 августа 2023 16:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский озвучил риски для Европы в начале войны
Президент Украины Владимир Зеленский в Дании. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В рамках визита в Данию Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про риски, которые были в начале войны. При этом он указал, что мировое большинство поддерживает Украину.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

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"Сегодня мы можем уверенно сказать, что мировое большинство следует, в частности, за Данией. Мировое большинство теперь с нами. Это чрезвычайная поддержка для нас", — сказал Зеленский.

Кроме того, украинский лидер указал на риски, которые возникли в начале войны. Он сказал, что когда украинские города ощутили первые удары российских ракет, заявляя о развернувшейся крупномасштабной войне в самом сердце Европы, ставки были невероятно высоки. Европа стояла на грани потери своего самоидентификации, как это случалось в прошлом. Тирания могла вновь взять верх, а культурное наследие проиграть.

Президент уточнил, что самый большой риск заключался в потере уважения, которое лежит в основе свободной и единой Европы. Уважение к каждому индивиду, к каждому обществу, к каждой стране. Когда в Европе отсутствует это уважение, диктатуры стремятся доминировать. 

Напомним, что 21 августа, Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Дании. Глава украинского государства, в частности, выступил перед председателями Фолькетинга (однопалатный парламент).

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