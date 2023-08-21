Зеленський озвучив ризики для Європи на початку війни

Президент України Володимир Зеленський у Данії. Фото: Офіс Президента

У рамках візиту до Данії Президент України Володимир Зеленський розповів про ризики, які були на початку війни. При цьому він зазначив, що світова більшість підтримує Україну.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

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Ризики на початку війни в Україні

"Сьогодні ми можемо впевнено сказати, що світова більшість йде, зокрема, за Данією. Світова більшість тепер з нами. Це надзвичайна підтримка для нас", — сказав Зеленський.

Крім того, український лідер вказав на ризики, що виникли на початку війни. Він сказав, що коли українські міста відчули перші удари російських ракет, заявляючи про великомасштабну війну, що розгорнулася в самому серці Європи, ставки були неймовірно високі. Європа стояла на межі втрати своєї самоідентифікації, як це траплялося у минулому. Тиранія могла знову взяти гору, а культурну спадщину могли програти.

Президент уточнив, що найбільший ризик полягав у втраті поваги, яка є основою вільної та єдиної Європи. Повага до кожного індивіда, кожного суспільства, кожної країни. Коли в Європі відсутня ця повага, диктатури прагнуть домінувати.

Нагадаємо, що 21 серпня Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Данії. Глава української держави зокрема виступив перед головами Фолькетингу (однопалатний парламент).