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Зеленский во время визита в Черновцы наградил раненых военнослужащих

12 апреля 2024 21:50
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский во время визита в Черновцы наградил раненых военнослужащих
Владимир Зеленский награждает раненого бойца ВСУ. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает находиться с рабочим визитом в Черновцах. Во время визита глава государства посетил раненых военнослужащих и вручил им государственные награды.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем блоге в Telegram.

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Зеленский наградил раненых бойцов

"В Черновцах посетил наших воинов, которые лечатся после ранений. Всегда честь — быть с нашими защитниками, пообщаться, вручить награды. Спасибо за службу, за защиту нашего государства! Горжусь нашими медиками", — не скрывает эмоций глава государства.

Зеленский во время визита в Черновцы наградил раненых военнослужащих
Владимир Зеленский награждает раненого бойца ВСУ. Источник: Офис президента Украины

Президент наградил украинских воинов орденами "За мужество" ІІІ степени, медалями "Защитнику Отечества" и "За военную службу Украины". Также он отметил медработников военного госпиталя орденами Даниила Галицкого, медалями "За военную службу Украины" и "За спасенную жизнь".

Визит Зеленского в Черновцы — последние новости

Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Черновцы, где встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев.

Также глава государства побеседовал со студентами черновицких университетов о будущем Украины.

К тому же он представил экономическую платформу "Сделано в Украине", которая ориентирована на развитие потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Владимир Зеленский
ВСУ
Черновцы
Украина
награда

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