Зеленский во время визита в Черновцы наградил раненых военнослужащих
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает находиться с рабочим визитом в Черновцах. Во время визита глава государства посетил раненых военнослужащих и вручил им государственные награды.
Об этом Владимир Зеленский написал в своем блоге в Telegram.
Зеленский наградил раненых бойцов
"В Черновцах посетил наших воинов, которые лечатся после ранений. Всегда честь — быть с нашими защитниками, пообщаться, вручить награды. Спасибо за службу, за защиту нашего государства! Горжусь нашими медиками", — не скрывает эмоций глава государства.
Президент наградил украинских воинов орденами "За мужество" ІІІ степени, медалями "Защитнику Отечества" и "За военную службу Украины". Также он отметил медработников военного госпиталя орденами Даниила Галицкого, медалями "За военную службу Украины" и "За спасенную жизнь".
Визит Зеленского в Черновцы — последние новости
Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Черновцы, где встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев.
Также глава государства побеседовал со студентами черновицких университетов о будущем Украины.
К тому же он представил экономическую платформу "Сделано в Украине", которая ориентирована на развитие потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса.
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