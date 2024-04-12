Зеленський під час візиту у Чернівці нагородив поранених військовослужбовців

Володимир Зеленський нагороджує пораненого бійця ЗСУ. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський продовжує перебувати з робочим візитом у Чернівцях. Під час візиту глава держави відвідав поранених військовослужбовців та вручив їм державні нагороди.

Про це Володимир Зеленський написав у своєму блозі в Telegram.

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"У Чернівцях відвідав наших воїнів, які лікуються після поранень. Завжди честь — бути з нашими захисниками, поспілкуватися, вручити нагороди. Дякую за службу, за захист нашої держави! Пишаюся нашими медиками", — не приховує емоцій глава держави.

Володимир Зеленський нагороджує пораненого бійця ЗСУ. Джерело: Офіс президента України

Президент нагородив українських воїнів орденами "За мужність" ІІІ ступеня, медалями "Захиснику Вітчизни" та "За військову службу Україні". Також він відзначив медпрацівників військового шпиталю орденами Данила Галицького, медалями "За військову службу Україні" та "За врятоване життя".

Візит Зеленського в Чернівці — останні новини

Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Чернівців, де зустрівся з представниками Світового конгресу українців.

Також глава держави поговорив зі студентами чернівецьких університетів про майбутнє України.

До того ж він презентував економічну платформу "Зроблено в Україні", яка зорієнтована на розвиток потенціалу вітчизняного оборонно-промислового комплексу.