Зеленский подвел итоги лондонской конференции
Сегодня, 23 июня, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чем закончилась лондонская Конференция по восстановлению Украины. По его словам, пятьсот международных компаний готовы инвестировать в Украину.
Об этом сообщил Владимир Зеленский на своей странице в Telegram.
Десятки миллиардов долларов поддержки
По словам украинского президента, 500 международных компаний готовы напрямую инвестировать в Украину для восстановления страны.
"Систематизировали с нашими парламентариями и чиновниками итоги лондонской Конференции по восстановлению Украины. Следующая задача — реализовать договоренности о страховании военных рисков для инвесторов и помочь первым компаниям зайти в Украину под эти гарантии безопасности. Продолжаем работать над защитой бизнеса от чиновников, улучшением инвестиционного климата и гарантированием равных условий для всех участников", — отметил Зеленский.
Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед военными высшими учебными заведениями. Это выступление было посвящено выпуску офицеров.