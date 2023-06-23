Зеленський підбив підсумки лондонської конференції
Сьогодні, 23 червня, Президент України Володимир Зеленський розповів, чим закінчилась лондонська Конференція з відновлення України. За його словами, пʼятсот міжнародних компаній готові інвестувати в Україну.
Про це повідомив Володимир Зеленський на своїй сторінці в Telegram.
Десятки мільярдів доларів підтримки
За словами українського Президента, 500 міжнародних компаній готові напряму інвестувати в Україну задля відновлення країни.
"Систематизували з нашими парламентарями й урядовцями підсумки лондонської Конференції з відновлення України. Наступне завдання — реалізувати домовленості про страхування воєнних ризиків для інвесторів і допомогти першим компаніям зайти в Україну під ці гарантії безпеки. Продовжуємо працювати над захистом бізнесу від чиновників, покращенням інвестиційного клімату та гарантуванням рівних умов для всіх учасників", — зазначив Зеленський.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський виступив перед військовими вищим навчальними закладами. Цей виступ був присвячений випуску офіцерів.