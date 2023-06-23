Зеленський підбив підсумки лондонської конференції

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський

Сьогодні, 23 червня, Президент України Володимир Зеленський розповів, чим закінчилась лондонська Конференція з відновлення України. За його словами, пʼятсот міжнародних компаній готові інвестувати в Україну.

Про це повідомив Володимир Зеленський на своїй сторінці в Telegram.

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За словами українського Президента, 500 міжнародних компаній готові напряму інвестувати в Україну задля відновлення країни.

"Систематизували з нашими парламентарями й урядовцями підсумки лондонської Конференції з відновлення України. Наступне завдання — реалізувати домовленості про страхування воєнних ризиків для інвесторів і допомогти першим компаніям зайти в Україну під ці гарантії безпеки. Продовжуємо працювати над захистом бізнесу від чиновників, покращенням інвестиційного клімату та гарантуванням рівних умов для всіх учасників", — зазначив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський виступив перед військовими вищим навчальними закладами. Цей виступ був присвячений випуску офіцерів.