Зеленский подписал договор о безопасности с президентом Латвии — детали

Владимир Зеленский и Эдгарс Ринкевичс. Фото: X/Эдгарс Ринкевичс

Украина и Латвия в четверг, 11 апреля, заключили двустороннее соглашение о безопасности. Соответствующий документ подписали президент Украины Владимир Зеленский и глава Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Соглашение по безопасности с Латвией

"Только что вместе с Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом поставили подписи под двусторонним соглашением безопасности между нашими странами", — говорится в сообщении.

Согласно ему, Латвия будет оказывать Украине военную помощь на 0,25% ВВП каждый год.

Она также берет на себя 10-летние обязательства по поддержке Украины в киберзащите, разминировании, беспилотных технологиях и способствует вступлению в ЕС и НАТО.

"Спасибо дружной Латвии! Это именно та конкретика и прогнозируемость, в которой нуждается наша борьба за свободу и независимость", — отметил президент.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, Украина подписала соглашение о безопасности с Нидерландами. По словам Зеленского, документ предусматривает два миллиарда евро военной помощи от Нидерландов в 2024 году и последующую оборонную помощь в течение следующих десяти лет.

Также Украина договорилась о гарантиях безопасности с Канадой и Италией. Лидеры стран достигли договоренностей о подготовке военных, модернизации оборонной сферы и сотрудничестве в сфере разведки.

Кроме того, Украина и Финляндия подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Этот документ свидетельствует о том, что Финляндия будет оказывать долгосрочную военную и финансовую помощь.