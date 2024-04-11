Зеленський підписав безпекову угоду з президентом Латвії — деталі

Володимир Зеленський та Едгарс Рінкевичс. Фото: X/Едгарс Рінкевичс

Україна та Латвія в четвер, 11 квітня, уклали двосторонню безпекову угоду. Відповідний документ підписали президент України Володимир Зеленський та очільник Латвії Едгарс Рінкевичс.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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"Щойно разом із Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом поставили підписи під двосторонньою безпековою угодою між нашими країнами", — йдеться у повідомленні.

Згідно з угодою, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку.

Також вона бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях та сприяє вступу до ЄС і НАТО.

"Дякую дружній Латвії! Це саме та конкретика й прогнозованість, якої потребує наша боротьба за свободу та незалежність", — зазначив президент.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Україна підписала безпекову угоду з Нідерландами. За словами Зеленського, документ передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів у 2024 році та подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.

Також Україна домовилась про гарантії безпеки з Канадою та Італією. Лідери країн досягли домовленостей про підготовку військових, модернізацію оборонної сфери та співпрацю у сфері розвідки.

Крім того, Україна та Фінляндія підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Цей документ засвідчує, що Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу.