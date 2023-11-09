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Зеленский подписал закон о продлении мобилизации

9 ноября 2023 16:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский подписал закон о продлении мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 9 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и действия военного положения. Они будут действовать до 14 февраля 2024 года.

Об этом говорится в карточке законопроекта.

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Продолжение мобилизации в Украине

На сайте ВРУ сообщили о подписании законов №10211 и №10212 Владимиром Зеленским:

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Карта законопроекта. Фото: скриншот

Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на 90 суток, то есть до 14 февраля 2024 года.

Это уже девятое продление срока военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты должны уйти с территории Украины на собственную суверенную землю. Прежде всего это необходимо для остановки войны — они должны выйти, и они это сделают.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому он поручил властям подготовиться к переговорам по вступлению в Евросоюз. Таким образом, наша страна находится на пути исторического момента.

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