Зеленський підписав закон про продовження мобілізації
Сьогодні, 9 листопада, Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження мобілізації та дії воєнного стану. Вони діятимуть до 14 лютого 2024 року.
Про це йдеться в картці законопроєкту.
Продовження мобілізації в Україні
На сайті ВРУ повідомили про підписання законів №10211 та №10212 Володимиром Зеленським:
Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 діб, тобто до 14 лютого 2024 року.
Це вже дев'яте продовження терміну воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти мають піти з території України на власну суверенну землю. Передусім це необхідно для зупинення війни — вони мають піти, і вони це зроблять.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким він доручив владі підготуватися до переговорів щодо вступу до Євросоюзу. Таким чином, наша країна перебуває на шляху історичного моменту.
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