Зеленський підписав закон про продовження мобілізації

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сьогодні, 9 листопада, Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження мобілізації та дії воєнного стану. Вони діятимуть до 14 лютого 2024 року.

Про це йдеться в картці законопроєкту.

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На сайті ВРУ повідомили про підписання законів №10211 та №10212 Володимиром Зеленським:

Картка законопроєкту. Фото: скриншот

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 діб, тобто до 14 лютого 2024 року.

Це вже дев'яте продовження терміну воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти мають піти з території України на власну суверенну землю. Передусім це необхідно для зупинення війни — вони мають піти, і вони це зроблять.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким він доручив владі підготуватися до переговорів щодо вступу до Євросоюзу. Таким чином, наша країна перебуває на шляху історичного моменту.