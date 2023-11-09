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Зеленський підписав закон про продовження мобілізації

9 листопада 2023 16:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський підписав закон про продовження мобілізації
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 9 листопада, Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження мобілізації та дії воєнного стану. Вони діятимуть до 14 лютого 2024 року.

Про це йдеться в картці законопроєкту.

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Продовження мобілізації в Україні

На сайті ВРУ повідомили про підписання законів №10211 та №10212 Володимиром Зеленським:

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Картка законопроєкту. Фото: скриншот

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 діб, тобто до 14 лютого 2024 року.

Це вже дев'яте продовження терміну воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти мають піти з території України на власну суверенну землю. Передусім це необхідно для зупинення війни — вони мають піти, і вони це зроблять. 

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким він доручив владі підготуватися до переговорів щодо вступу до Євросоюзу. Таким чином, наша країна перебуває на шляху історичного моменту. 

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