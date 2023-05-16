Зеленский по возвращении из Европы собрал заседание Ставки

Президент Владимир Зеленский на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Президент Украины Владимир Зеленский сразу по возвращении в Украину провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Среди вопросов, рассмотренных на заседании Ставки, были поставки боеприпасов и боеготовность вновь бригад.

Об этом глава государства сообщил на своем Telegram-канале.

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Президент Владимир Зеленский собрал очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Это было первое, что глава государства сделал по возвращении из европейского турне.

Детали заседания

Члены Ставки заслушали руководителей оперативно-стратегических группировок об актуальных событиях на фронте, рассмотрели общую ситуацию на театре военных действий.

Был скорректирован график поставок украинской армии оружия и боеприпасов и их распределение по боевым частям и тыловым резервам.

Кроме того, на заседании Ставки обсудили состояние боеготовности вновь созданных бригад.

Напомним, Владимир Зеленский провел турне по главным странам Европы, посетив Италию, Германию, Францию и Великобританию, где встретился с лидерами этих стран.

А сегодня, 16 мая, у Зеленского запланировано выступление на саммите Совета Европы. Кроме Зеленского, на этой сессии саммита выступят только лидеры главных стран Европы — Великобритании, Германии и Франции.