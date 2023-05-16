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Зеленський після повернення з Європи зібрав засідання Ставки

16 травня 2023 13:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Зеленський після повернення з Європи зібрав засідання Ставки
Президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Фото: пресслужба Офісу Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Президент України Володимир Зеленський відразу після повернення до України провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Серед питань, які розглянули на засіданні Ставки, були постачання боєприпасів та боєготовність новостворених бригад.

Про це глава держави повідомив на своєму Telegram-каналі.

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Перший захід після повернення

Президент Володимир Зеленський зібрав чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Це було перше, що глава держави зробив після повернення із європейського турне.

Деталі засідання

Члени Ставки заслухали керівників оперативно-стратегічних угруповань про актуальні події на фронті, розглянули загальну ситуацію на театрі воєнних дій.

Був скоригований графік постачання українській армії зброї та боєприпасів та їхній розподіл по бойових частинах та тилових резервах.

Крім того, на засіданні Ставки обговорили стан боєготовності новостворених бригад.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів турне головними країнами Європи, відвідавши Італію, Німеччину, Францію та Велику Британію, де зустрівся із лідерами цих країн.

А сьогодні, 16 травня, у Зеленського запланований виступ на саміті Ради Європи. Крім Зеленського, на цій сесії саміту виступлять тільки лідери головних країн Європи — Великої Британії, Німеччини і Франції.

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