Зеленский объяснил, почему нельзя вести диалог с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, невозможно разговаривать с лжецом.

Об этом он сказал в комментарии CNN.

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Ответ Зеленского

"Если вы хотите прийти к компромиссу или диалогу с кем-то, вы не можете сделать это с лжецом" , — пояснил глава государства.

Пример Пригожина

Кроме того, Зеленский упомянул и о том, каким образом погиб глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин. Его, вероятно, убили по указанию российского диктатора. По словам президента Украины, такой случай показывает, что происходит с теми, кто планирует договориться с Путиным.

Он отметил и другие страны, на которые напали российские оккупанты.

"Вы видели некий компромисс со стороны Путина по другим вопросам? С Грузией? С Молдовой?" — добавил украинский президент.