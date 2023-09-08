Зеленський пояснив, чому не можна вести діалог з Путіним

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ймовірність перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, неможливо розмовляти з брехуном.

Про це він сказав у коментарі CNN.

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Відповідь Зеленського

"Коли ви хочете прийти до компромісу або діалогу з кимось, ви не можете зробити це з брехуном", — пояснив глава держави.

Приклад Пригожина

Крім того, Зеленський згадав і про те, яким чином загинув очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Його, ймовірно, вбили за вказівкою російського диктатора. За словами президента України, такий випадок показує, що стається з тим, хто планує домовитися з Путіним.

Він наголосив і на інших країнах, на які напали російські окупанти.

"Ви бачили якийсь компроміс з боку Путіна з інших питань? З Грузією? З Молдовою?" — додав український президент.