Зеленский объяснил, почему РФ удалось уничтожить Трипольскую ТЭС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Российские оккупанты уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области, потому что у Украины совсем не осталось ракет для ее защиты. Во время атаки часть воздушных целей все же удалось уничтожить, но затем средства для этого закончились.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью PBS во вторник, 16 апреля.

Читайте также:

Почему РФ удалось уничтожить Трипольскую ТЭС

Зеленский рассказал, что россияне сумели уничтожить Трипольскую ТЭС, поскольку у Украины полностью закончились ракеты для ее защиты на фоне нехватки помощи от союзников.

"Летели 11 ракет. Первые 7 мы уничтожили, 4 уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, защищавшие Триполье", — сказал Президент.

Что известно о Трипольской ТЭС

Трипольская ТЭС — крупнейший поставщик электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Предприятие занимает площадь 281,3 га. Расположен в Обуховском районе на берегу Каневского водохранилища.

Станция подключена к газово-транспортной системе Украины. Также топливное хозяйство имеет емкости для использования в качестве топлива мазута.

ТЭС постоянно ведет работу по использованию вторичного сырья — золошлаков на нужды народного хозяйства для подсыпки автодорог, изготовления строительных материалов. Трипольская ТЭС зарекомендовала себя одной из самых надежных и экономичных станций Украины.

Что известно об уничтожении Трипольской ТЭС

Напомним, ночью 11 апреля российские войска полностью разрушили Трипольскую ТЭС Киевской области. В результате попаданий начался масштабный пожар в турбинном цехе.

Теперь "Центрэнерго" потеряло 100% своей генерации. Однако впоследствии в ведомстве заявили, что восстановить объект возможно и рассказали, что для этого нужно.

Также мы писали, как выглядит сейчас разрушенная Трипольская ТЭС.