Зеленський пояснив, чому РФ вдалося знищити Трипільську ТЕС

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Російські окупанти знищили Трипільську ТЕС у Київській області, тому що в України зовсім не залишилось ракет для її захисту. Під час атаки частину повітряних цілей все ж вдалось знищити, але потім засоби для цього закінчились.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю PBS у вівторок, 16 квітня.

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Зеленський розповів, що росіяни зуміли знищити Трипільську ТЕС, оскільки в України повністю закінчились ракети для її захисту на тлі браку допомоги від союзників.

"Летіли 11 ракет. Перші 7 ми знищили, 4 знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля", — сказав Президент.

Що відомо про Трипільську ТЕС

Трипільська ТЕС — найбільший постачальник електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Підприємство займає площу 281,3 га. Розташоване в Обухівському районі на березі Канівського водосховища.

Станція під'єднана до газово-транспортної системи України. Також паливне господарство має місткості для використання як палива мазуту.

ТЕС постійно веде роботу з використання вторинної сировини — золошлаків на потреби народного господарства для підсипання автодоріг, виготовлення будівельних матеріалів. Трипільська ТЕС зарекомендувала себе однією з найнадійніших і найекономніших станцій України.

Що відомо про знищення Трипільської ТЕС

Нагадаємо, вночі 11 квітня російські війська повністю зруйнували Трипільську ТЕС на Київщині. Унаслідок влучань почалася масштабна пожежа в турбінному цеху.

Тепер "Центренерго" втратило 100% своєї генерації. Проте згодом у відомстві заявили, що відновити об'єкт можливо, й розповіли, що для цього потрібно.

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