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Зеленський пояснив, чому РФ вдалося знищити Трипільську ТЕС

16 квітня 2024 11:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський пояснив, чому РФ вдалося знищити Трипільську ТЕС
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти знищили Трипільську ТЕС у Київській області, тому що в України зовсім не залишилось ракет для її захисту. Під час атаки частину повітряних цілей все ж вдалось знищити, але потім засоби для цього закінчились. 

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю PBS у вівторок, 16 квітня.

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Чому РФ вдалося знищити Трипільську ТЕС

Зеленський розповів, що росіяни зуміли знищити Трипільську ТЕС, оскільки в України повністю закінчились ракети для її захисту на тлі браку допомоги від союзників. 

"Летіли 11 ракет. Перші 7 ми знищили, 4 знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля", — сказав Президент. 

Що відомо про Трипільську ТЕС

Трипільська ТЕС — найбільший постачальник електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Підприємство займає площу 281,3 га. Розташоване в Обухівському районі на березі Канівського водосховища.

Станція під'єднана до газово-транспортної системи України. Також паливне господарство має місткості для використання як палива мазуту.

ТЕС постійно веде роботу з використання вторинної сировини — золошлаків на потреби народного господарства для підсипання автодоріг, виготовлення будівельних матеріалів. Трипільська ТЕС зарекомендувала себе однією з найнадійніших і найекономніших станцій України.

Що відомо про знищення Трипільської ТЕС

Нагадаємо, вночі 11 квітня російські війська повністю зруйнували Трипільську ТЕС на Київщині. Унаслідок влучань почалася масштабна пожежа в турбінному цеху.

Тепер "Центренерго" втратило 100% своєї генерації. Проте згодом у відомстві заявили, що відновити об'єкт можливо, й розповіли, що для цього потрібно. 

Також ми писали, який вигляд зараз має зруйнована Трипільська ТЕС

Володимир Зеленський
росіяни
Київська область
обстріли
ракети
ТЕС
війна в Україні

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