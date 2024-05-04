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Зеленский объяснил, когда украинцы начнут возвращаться из-за границы

4 мая 2024 03:36
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Владимир Зеленский заявил, что украинцы будут массово возвращаться домой после войны
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Когда закончится война, многие украинцы вернутся домой. У людей будет работа, а иностранные компании будут вкладывать средства в восстановление Украины.

Об этом в пятницу, 3 мая, во время визита в Национальную академию Госпогранслужбы Украины заявил Президент Владимир Зеленский.

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В учебном заведении Зеленского спросили, каким образом власти собираются восстанавливать страну, поскольку много трудоспособного населения выехало за границу и, возможно, не вернется назад.

"Я думаю, что экспертов разных очень много, но никто точно не знает, в каком количестве украинское население вернется. На мой взгляд, люди всегда возвращаются туда, где Родина, где семья, где работа. Это три основных элемента. Безопасность Родины — это окончание войны. Это возможность воссоединиться с воином, который возвращается с фронта и является твоим отцом или мужем. А тот, кто не придет, к сожалению, вечная память. Но здесь будет могила этого человека, и это тоже очень важно", — подчеркнул глава государства.

Зеленский убежден, что нигде так не будут уважать украинцев, как дома, на Родине. Потому после войны будет большой поток желающих вернуться в Украину.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, какие украинские вопросы планируется обсудить на Глобальном саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.

Напомним, в ходе визита в Хмельницкий глава государства представил экономическую платформу "Сделано в Украине" — проект для поддержки украинских производителей.

Владимир Зеленский
война
эмиграция

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