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Зеленський пояснив, коли українці почнуть повертатися з-за кордону

4 травня 2024 03:36
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Володимир Зеленський заявив, що українці масово повертатимуться додому після війни
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Коли закінчиться війна, багато українців повернуться додому. У людей буде робота, а іноземні компанії вкладатимуть кошти у відбудову України. 

Про це у п'ятницю, 3 травня, під час візиту до Національної академії Держприкордонслужби України заявив Президент Володимир Зеленський

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У навчальному закладі Зеленського запитали, яким чином влада збирається відновлювати країни, оскільки багато працездатного населення виїхало за кордон і, можливо, не повернеться назад. 

"Я думаю, що експертів різних дуже багато, але ніхто точно не знає, в якій кількості українське населення повернеться. На мою думку, люди завжди повертаються туди, де Батьківщина, де сім'я, де робота. Це три головні елементи. Безпека Батьківщини — це закінчення війни. Це можливість возз'єднатися з воїном, який повертається з фронту і є твоїм батьком або чоловіком. А той, хто не прийде, на жаль, — вічна пам'ять. Але тут буде могила цієї людини, і це теж дуже важливо", — наголосив глава держави. 

Зеленський переконаний, що ніде так не будуть поважати українців, як вдома, на Батьківщиині. Тому після війни буде великий потік охочих повернутися в Україну.

Раніше Володимир Зеленський розповів, які українські питання планується обговорити на Глобальному саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

Нагадаємо, в ході візиту до Хмельницького глава держави представив економічну платформу "Зроблено в Україні" — проєкт для підтримки українських виробників. 

Володимир Зеленський
війна
еміграція

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