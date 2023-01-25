Зеленский показал фото, как ВСУ борются за победу для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский показал фото, как украинцы ежедневно борются за свою землю в захватнической полномасштабной войне, которую развязала россия. По словам главы государства, Украина защищает не только независимость и международный порядок.
Фото Владимир Зеленский опубликовал в Telegram.
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"Мы защищаем в Украине не только независимость и не только международный порядок. Мы защищаем свободу, право каждого на свою мечту, право каждой семьи на безопасность и счастье быть частью своего общества. Все это не может быть подарено. Все это можно только завоевать", – написал Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителей пяти областных военных администраций. Он подписал соответствующие указы.
Добавим, Зеленский заявил, что Украина не только ожидает поддержки западных партнеров, но и занимается собственным производством танков. Детали он не сообщил, чтобы россия не подготовилась к этому.