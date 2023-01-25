Зеленський показав фото, як ЗСУ виборюють перемогу для України
Президент України Володимир Зеленський показав фото, як українці щодня боряться за свою землю у загарбницькій повномастабній війні, яку розв'язала росія. За словами голови держави, Україна захищає не лише незалежність і міжнародний порядок.
Знімки Володимир Зеленський опублікував у Telegram.
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Деталі
"Ми захищаємо в Україні не лише незалежність і не лише міжнародний порядок. Ми захищаємо свободу, право кожного на свою мрію, право кожної родини на безпеку та щастя бути частиною своєї громади. Усе це не може бути подаровано. Усе це можна тільки вибороти", — написав Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звільнив очільників п'ятьох обласних військових адміністрацій. Він підписав відповідні укази.
Додамо, Зеленський заявив, що Україна не тільки очікує на підтримку західних партнерів, а й займається власним виробництвом танків. Деталі він не повідомив, щоб рф не підготувалася до цього.