Зеленский показал новые шевроны, полученные в подарок от военных
Сегодня, 25 июня, Президент Украины Владимир Зеленский начал специальную серию публикаций в своих соцсетях, где можно было бы больше узнать о шевронах, которые ему дарят наши защитники. По его словам, "каждый шеврон — это человек, который поставил свою жизнь стеной против зла".
Фотографии он опубликовал в своем телеграмм-канале.
Какие шевроны подарили Президенту
Зеленский показал шевроны, флаг и памятную плакетку, которые передали ему морпехи в День морской пехоты на передовых позициях украинских воинов.
"Каждый шеврон дает нам историю. Историю битв и стойкости, успехов и, к сожалению, потерь. Каждый шеврон — это кровь и боль, это погибшие друзья, и это жизни, которые удалось спасти, не смотря ни на что. Когда мы видим шевроны наших воинов, мы видим контуры нашей победы. Мы видим ее символы, ее настроение, ее создателей — наших героев, которым мы всегда будем благодарны", — подчеркнул Президент.
Благоданость воинам
Также глава государства поблагодарил:
- 241-й учебный центр,
- 35-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского,
- 36-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского,
- 140-й отдельный разведывательный батальон,
- командование морской пехоты Военно-Морских сил Украины,
- 37-ю отдельную бригаду морской пехоты,
- 32-й реактивный артиллерийский полк,
- 406-ю отдельную артиллерийскую бригаду имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова,
- 38-ю отдельную бригаду морской пехоты.
"Это честь для меня — хранить шевроны наших воинов. Часть из них мне передали на фронте, часть — родные героев, отдавших свою жизнь за Украину. Каждый важен. Каждый заслуживает, чтобы Украина знала и помнила, чьи судьбы становятся победой", — добавил Зеленский.
Кроме того, Президент Украины рассказал, что иногда в его кабинет приходит сын, которого больше всего интересуют именно шевроны.
"Эта доска для шевронов заполняется, но очень медленно, потому что каждый раз Кирилл забирает. И я счастлив, что его интересует именно это. Наши герои, наша оборона, украинские шевроны", — рассказал он.
Напомним, ранее Владимир Зеленский выступил перед военными высших учебных заведений. Это выступление было посвящено выпуску офицеров.