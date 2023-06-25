Зеленский показал новые шевроны, полученные в подарок от военных

Владимир Зеленский с шевронами. Фото: телеграмм-канал президента

Сегодня, 25 июня, Президент Украины Владимир Зеленский начал специальную серию публикаций в своих соцсетях, где можно было бы больше узнать о шевронах, которые ему дарят наши защитники. По его словам, "каждый шеврон — это человек, который поставил свою жизнь стеной против зла".

Фотографии он опубликовал в своем телеграмм-канале.

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Зеленский показал шевроны, флаг и памятную плакетку, которые передали ему морпехи в День морской пехоты на передовых позициях украинских воинов.

"Каждый шеврон дает нам историю. Историю битв и стойкости, успехов и, к сожалению, потерь. Каждый шеврон — это кровь и боль, это погибшие друзья, и это жизни, которые удалось спасти, не смотря ни на что. Когда мы видим шевроны наших воинов, мы видим контуры нашей победы. Мы видим ее символы, ее настроение, ее создателей — наших героев, которым мы всегда будем благодарны", — подчеркнул Президент.

Коллекция шевронов Президента Украины. Фото: Владимир Зеленский

Новые шевроны. Фото: Владимир Зеленский

Новые шевроны. Фото: Владимир Зеленский

Новые шевроны. Фото: Владимир Зеленский

Новые шевроны. Фото: Владимир Зеленский

Благоданость воинам

Также глава государства поблагодарил:

241-й учебный центр,

35-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского,

36-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского,

140-й отдельный разведывательный батальон,

командование морской пехоты Военно-Морских сил Украины,

37-ю отдельную бригаду морской пехоты,

32-й реактивный артиллерийский полк,

406-ю отдельную артиллерийскую бригаду имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова,

38-ю отдельную бригаду морской пехоты.

"Это честь для меня — хранить шевроны наших воинов. Часть из них мне передали на фронте, часть — родные героев, отдавших свою жизнь за Украину. Каждый важен. Каждый заслуживает, чтобы Украина знала и помнила, чьи судьбы становятся победой", — добавил Зеленский.

Кроме того, Президент Украины рассказал, что иногда в его кабинет приходит сын, которого больше всего интересуют именно шевроны.

"Эта доска для шевронов заполняется, но очень медленно, потому что каждый раз Кирилл забирает. И я счастлив, что его интересует именно это. Наши герои, наша оборона, украинские шевроны", — рассказал он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский выступил перед военными высших учебных заведений. Это выступление было посвящено выпуску офицеров.