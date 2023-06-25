Зеленський показав нові шеврони, які отримав у подарунок від військових

Володимир Зеленський із шевронами. Фото: телеграм-канал Президента

Сьогодні, 25 червня, Президент України Володимир Зеленський розпочав спеціальну серію публікацій у своїх соцмережах, де б можна було більше дізнатися про шеврони, які йому дарують наші захисники. За його словами, "кожен шеврон — це людина, яка поставила своє життя стіною проти зла".

Відповідні світлини він опублікував у своєму телеграм-каналі.

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Зеленський показав шеврони, прапор та пам’ятну плакетку, які йому передали морпіхи в День морської піхоти на передових позиціях українських воїнів.

"Кожен шеврон дає нам історію. Історію битв та стійкості, успіхів та, на жаль, втрат. Кожен шеврон — це кров і біль, це друзі, які загинули, і це життя, які вдалося врятувати попри все. Коли ми бачимо шеврони наших воїнів, ми бачимо контури нашої перемоги. Ми бачимо її символи, її настрій, її творців — наших героїв, яким ми завжди будемо вдячні", — наголосив Президент.

Колекція шевронів Президента України. Фото: Володимир Зеленський

Нові шеврони. Фото: Володимир Зеленський

Нові шеврони. Фото: Володимир Зеленський

Нові шеврони. Фото: Володимир Зеленський

Нові шеврони. Фото: Володимир Зеленський

Візначення воїнів

Також глава держави подякував:

241-й навчальному центру,

35-тій окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського,

36-тій окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського,

140 окремому розвідувальному батальйону,

командуваню морської піхоти Військово-Морських сил України,

37-мій окремій бригаді морської піхоти,

32 реактивному артилерійському полку,

406-тій окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова,

38-мій окремій бригаді морської піхоти.

"Це честь для мене — зберігати шеврони наших воїнів. Частину з них мені передали на фронті, частину — рідні героїв, які віддали своє життя за Україну. Кожен важливий. Кожен заслуговує, щоб Україна знала й памʼятала, чиї долі стають перемогою", — додав Зеленський.

Крім того, Президент України розповів, що іноді до його кабінету приходить син, якого найбільше цікавлять саме шеврони.

"Ця дошка для шевронів заповнюється, але дуже повільно, бо щоразу Кирило забирає. І я щасливий, що його цікавить саме це. Наші герої, наша оборона, українські шеврони", — розповів він.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський виступив перед військовими вищих навчальних закладів. Цей виступ був присвячений випуску офіцерів.