Зеленский показал щемящие кадры, как украинские бойцы празднуют Пасху на фронте

Украинские защитники празднуют Пасху на фронте. Фото: Владимир Зеленский/ Telegram

Сегодня, 16 апреля, православные христиане отмечают самый большой церковный праздник — Пасху. Однако, несмотря на праздники, украинские защитники мужественно стоят на страже нашего покоя.

Президент Украины Владимир Зеленский показал фото, как украинские бойцы отмечают Пасху на линии столкновения.

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Как украинские бойцы празднуют Пасху на фронте

"В этот день год назад все мы молились, чтобы Украина выстояла. Сегодня — чтобы Украина победила. Мы не только ждем и просим, а одерживаем и творим эту победу сами. 417 дней", — подчеркнул глава государства.

Украинские бойцы празднуют Пасху на фронте. Фото: Владимир Зеленский/ Telegram

Украинские бойцы празднуют Пасху на фронте. Фото: Владимир Зеленский/ Telegram

Украинские бойцы празднуют Пасху на фронте. Фото: Владимир Зеленский/ Telegram

Украинские бойцы празднуют Пасху на фронте. Фото: Владимир Зеленский/ Telegram

Украинские бойцы празднуют Пасху на фронте. Фото: Владимир Зеленский/ Telegram

Украинские бойцы празднуют Пасху на фронте. Фото: Владимир Зеленский/ Telegram

Украинские бойцы празднуют Пасху на фронте. Фото: Владимир Зеленский/ Telegram

Украинские бойцы празднуют Пасху на фронте. Фото: Владимир Зеленский/ Telegram

Напомним, на Пасху, 16 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с религиозным праздником. Он сказал, что главным символом Пасхи есть победа: победа добра, победа правды, победа жизни.