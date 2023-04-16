Зеленский показал щемящие кадры, как украинские бойцы празднуют Пасху на фронте
Сегодня, 16 апреля, православные христиане отмечают самый большой церковный праздник — Пасху. Однако, несмотря на праздники, украинские защитники мужественно стоят на страже нашего покоя.
Президент Украины Владимир Зеленский показал фото, как украинские бойцы отмечают Пасху на линии столкновения.
Как украинские бойцы празднуют Пасху на фронте
"В этот день год назад все мы молились, чтобы Украина выстояла. Сегодня — чтобы Украина победила. Мы не только ждем и просим, а одерживаем и творим эту победу сами. 417 дней", — подчеркнул глава государства.
Напомним, на Пасху, 16 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с религиозным праздником. Он сказал, что главным символом Пасхи есть победа: победа добра, победа правды, победа жизни.