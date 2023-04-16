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Зеленский показал щемящие кадры, как украинские бойцы празднуют Пасху на фронте

16 апреля 2023 12:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский показал щемящие кадры, как украинские бойцы празднуют Пасху на фронте
Украинские защитники празднуют Пасху на фронте. Фото: Владимир Зеленский/ Telegram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня, 16 апреля, православные христиане отмечают самый большой церковный праздник — Пасху. Однако, несмотря на праздники, украинские защитники мужественно стоят на страже нашего покоя.

Президент Украины Владимир Зеленский показал фото, как украинские бойцы отмечают Пасху на линии столкновения.

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Как украинские бойцы празднуют Пасху на фронте

"В этот день год назад все мы молились, чтобы Украина выстояла. Сегодня — чтобы Украина победила. Мы не только ждем и просим, а одерживаем и творим эту победу сами. 417 дней", подчеркнул глава государства.

война в Украине
Украинские бойцы празднуют Пасху на фронте. Фото: Владимир Зеленский/ Telegram
война в Украине
Украинские бойцы празднуют Пасху на фронте. Фото: Владимир Зеленский/ Telegram
война в Украине
Украинские бойцы празднуют Пасху на фронте. Фото: Владимир Зеленский/ Telegram
война в Украине
Украинские бойцы празднуют Пасху на фронте. Фото: Владимир Зеленский/ Telegram
война в Украине
Украинские бойцы празднуют Пасху на фронте. Фото: Владимир Зеленский/ Telegram
война в Украине
Украинские бойцы празднуют Пасху на фронте. Фото: Владимир Зеленский/ Telegram
война в Украине
Украинские бойцы празднуют Пасху на фронте. Фото: Владимир Зеленский/ Telegram
война в Украине
Украинские бойцы празднуют Пасху на фронте. Фото: Владимир Зеленский/ Telegram

Напомним, на Пасху, 16 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с религиозным праздником. Он сказал, что главным символом Пасхи есть победа: победа добра, победа правды, победа жизни.

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