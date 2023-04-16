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Зеленський показав щемливі кадри, як українські бійці святкують Великдень на фронті

16 квітня 2023 12:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський показав щемливі кадри, як українські бійці святкують Великдень на фронті
Українські захисники святкують Великдень на фронті. Фото: Володимир Зеленський/ Telegram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні, 16 квітня, православні християни відзначають найбільше церковне свято — Великдень. Однак попри свята, українські захисники мужньо стоять на варті нашого спокою.

Президент України Володимир Зеленський показав фото, як українські бійці святкують Великдень на лінії зіткнення.

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Як українські бійці святкують Великдень на фронті

"Цього дня рік тому всі ми молилися, щоб Україна вистояла. Сьогодні — щоб Україна перемогла. Ми не лише чекаємо й просимо, а здобуваємо й творимо цю перемогу самі. 417 днів", — наголосив глава держави.

війна в Україні
 Українські бійці святкують Великдень на фронті. Фото: Володимир Зеленський/ Telegram
війна в Україні
 Українські бійці святкують Великдень на фронті. Фото: Володимир Зеленський/ Telegram
війна в Україні
 Українські бійці святкують Великдень на фронті. Фото: Володимир Зеленський/ Telegram
війна в Україні
 Українські бійці святкують Великдень на фронті. Фото: Володимир Зеленський/ Telegram
війна в Україні
 Українські бійці святкують Великдень на фронті. Фото: Володимир Зеленський/ Telegram
війна в Україні
 Українські бійці святкують Великдень на фронті. Фото: Володимир Зеленський/ Telegram
війна в Україні
 Українські бійці святкують Великдень на фронті. Фото: Володимир Зеленський/ Telegram
війна в Україні
 Українські бійці святкують Великдень на фронті. Фото: Володимир Зеленський/ Telegram

Нагадаємо, на Великдень, 16 квітня, Президент України Володимир Зеленський привітав українців з релігійним святом. Він сказав, що головним символом Великодня є перемога: перемога добра, перемога правди, перемога життя.

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