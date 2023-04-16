Зеленський показав щемливі кадри, як українські бійці святкують Великдень на фронті

Українські захисники святкують Великдень на фронті. Фото: Володимир Зеленський/ Telegram

Сьогодні, 16 квітня, православні християни відзначають найбільше церковне свято — Великдень. Однак попри свята, українські захисники мужньо стоять на варті нашого спокою.

Президент України Володимир Зеленський показав фото, як українські бійці святкують Великдень на лінії зіткнення.

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Як українські бійці святкують Великдень на фронті

"Цього дня рік тому всі ми молилися, щоб Україна вистояла. Сьогодні — щоб Україна перемогла. Ми не лише чекаємо й просимо, а здобуваємо й творимо цю перемогу самі. 417 днів", — наголосив глава держави.

Українські бійці святкують Великдень на фронті. Фото: Володимир Зеленський/ Telegram

Українські бійці святкують Великдень на фронті. Фото: Володимир Зеленський/ Telegram

Українські бійці святкують Великдень на фронті. Фото: Володимир Зеленський/ Telegram

Українські бійці святкують Великдень на фронті. Фото: Володимир Зеленський/ Telegram

Українські бійці святкують Великдень на фронті. Фото: Володимир Зеленський/ Telegram

Українські бійці святкують Великдень на фронті. Фото: Володимир Зеленський/ Telegram

Українські бійці святкують Великдень на фронті. Фото: Володимир Зеленський/ Telegram

Українські бійці святкують Великдень на фронті. Фото: Володимир Зеленський/ Telegram

Нагадаємо, на Великдень, 16 квітня, Президент України Володимир Зеленський привітав українців з релігійним святом. Він сказав, що головним символом Великодня є перемога: перемога добра, перемога правди, перемога життя.