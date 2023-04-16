Зеленський показав щемливі кадри, як українські бійці святкують Великдень на фронті
Сьогодні, 16 квітня, православні християни відзначають найбільше церковне свято — Великдень. Однак попри свята, українські захисники мужньо стоять на варті нашого спокою.
Президент України Володимир Зеленський показав фото, як українські бійці святкують Великдень на лінії зіткнення.
Як українські бійці святкують Великдень на фронті
"Цього дня рік тому всі ми молилися, щоб Україна вистояла. Сьогодні — щоб Україна перемогла. Ми не лише чекаємо й просимо, а здобуваємо й творимо цю перемогу самі. 417 днів", — наголосив глава держави.
Нагадаємо, на Великдень, 16 квітня, Президент України Володимир Зеленський привітав українців з релігійним святом. Він сказав, що головним символом Великодня є перемога: перемога добра, перемога правди, перемога життя.