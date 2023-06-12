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Зеленский показал видео, как Украина возвращала воинов домой

12 июня 2023 16:40
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Зеленский показал видео, как Украина возвращала воинов домой
В Украину вернулись еще 95 военных. Фото: Андрей Ермак
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Вчера, 11 июня, из российского плена домой вернулись 95 украинцев — это защитники "Азовстали", острова Змеиный и Бахмута. Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, как украинских воинов возвращали домой.

Об этом сообщил Владимир Зеленский на своем официальном Telegram-аккаунте.

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В Украину вернулись еще 95 воинов

Зеленский отметил, что Украина никогда не оставит ничего своего для российского врага.

"Вчера мы вернули из плена еще 95 наших ребят, наших воинов. Всего за время после 24 февраля прошлого года уже возвращено 2526 украинцев и украинок", — написал Зеленский.

Украинский гарант также поблагодарил команду, которая занимается возвращением из плена и каждого защитника, который защищает мать-Украину.

 

Напомним, ранее мы писали, что сегодня, 12 июня, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о Дне памяти и победе над нацизмом во Второй мировой войне. Документ был возвращен в ВРУ с подписью украинского гаранта сегодня, в понедельник.

Добавим, также стало известно о том, что Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправился в Украину. Там глава ведомства встретится с украинским Президентом Владимиром Зеленским.

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