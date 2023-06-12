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Зеленський показав відео, як Україна повертала воїнів додому

12 червня 2023 16:40
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Зеленський показав відео, як Україна повертала воїнів додому
До України повернулись ще 95 військових. Фото: Андрій Єрмак
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Учора, 11 червня, з російського полону додому повернулись 95 українців — це захисники "Азовсталі", острова Зміїний та Бахмута. Сьогодні ж Президент України Володимир Зеленський опублікував відео, як українських воїнів повертали додому.

Про це повідомив Володимир Зеленський на своєму офіційному Telegram-акаунті.

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До України повернулись ще 95 воїнів

Зеленский зазначив, що Україна ніколи не залишить нічого свого для російського ворога.

"Вчора ми повернули з полону ще 95 наших хлопців, наших воїнів. Загалом за час після 24 лютого минулого року вже повернуто 2526 українців та українок", — написав Зеленський.

Український гарант також подякував команді, яка займається поверненням з полону та кожному захиснику, який боронить неньку-Україну.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні, 12 червня, Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Документ було повернуто до ВРУ з підписом українського гаранта сьогодні, у понеділок.

Додамо, також стало відомо про те, що Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вирушив до України. Там очільник відомства зустрінеться із українським Президентом Володимиром Зеленським.

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