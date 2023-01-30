Зеленский пообещал, что Украина найдет и накажет всех причастных к теракту в Оленивке

Украина не позволит забыть об очередном преступлении российских оккупантов

Владимир Зеленский, напомнив о российском теракте в концлагере в Оленивке, пообещал наказание за это преступление. Все виновные будут привлечены к ответственности, подчеркнул глава государства.

Об этом Президент Украины написал на своей Twitter-странице.

Украина не забыла об оленевских жертвах

Владимир Зеленский напомнил о полугодовой годовщине российского теракта в Оленивке, где погибли украинские военнопленные.

"Мы не позволим забыть это преступление. Помним каждого погибшего украинского воина и боремся за наказание всех виновных в их гибели", — подчеркнул глава государства.

Россияне будут наказаны

Президент Украины заявил, что виновные в этом преступлении будут найдены и привлечены к ответственности.

Сам же оленевский теракт станет одним из пунктов обвинения на международном трибунале, где будут судить российское руководство.

Россия проигрывает войну

Владимир Зеленский выразил уверенность, что оккупанты проиграют нынешнюю войну.

"Зло и подлость всегда проиграют", - подчеркнул Президент Украины.

Теракт в Оленивке

Ночью 29 июля в колонии в оккупированном городе Оленивка Донецкой области, где россияне содержали украинских военнопленных, случились взрывы. Россияне заявили, что это ВСУ ударили из HIMARS.

Однако Генеральный штаб Украины заявил, что СИЗО обстреляли сами же россияне, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы.

2 августа уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что ООН не отвечает на запросы Украины о взрыве в Оленивке. Однако позже глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что "институции проснулись" и начали принимать меры, однако на место гибели пленных их не допускала российская сторона.

В Главном управлении разведки Украины сообщили, что барак с военнопленными "азовцами" во временно оккупированной Оленивке был заминирован.

Впоследствии освобожденные из плена бойцы полка "Азов" заявили, что массовое убийство пленных в Оленивке россияне совершили, чтобы скрыть следы пыток, ведь с "азовцами" в плену обращались особенно жестоко.

Напомним, что представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что теракт в Оленивке был заранее спланированным россией массовым убийством украинских военнопленных. Сейчас для этого достаточно доказательств.

Фото: пресс-служба Офиса Президента