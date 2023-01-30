Зеленский пообещал, что Украина найдет и накажет всех причастных к теракту в Оленивке

Зеленский пообещал россии наказание за теракт в Оленивке
Владимир Зеленский, напомнив о российском теракте в концлагере в Оленивке, пообещал наказание за это преступление. Все виновные будут привлечены к ответственности, подчеркнул глава государства.
Об этом Президент Украины написал на своей Twitter-странице.
-
Обстрелы Донбасса: повреждены жилые дома, погиб человек
-
Буданов поделился своим видением будущих отношений между Украиной и россией
-
Спортсмены Одесской области собрали большой "урожай" медалей на чемпионате Украины
-
АЗС еще больше снизили цены: сколько сейчас стоит топливо
-
Оккупанты начали вывозить в рф семьи мобилизованных во вражескую армию жителей Луганщины
-
От рук оккупантов погибли более 450 украинских детей, — Офис генпрокурора
-
Спекуляций станет меньше: Укрзализныця продает билеты по-новому
-
ВСУ за сутки уничтожили пол тысячи оккупантов: Генштаб обнародовал свежие потери рф
-
Утро начинается с тревоги: Братчук рассказал о ситуации в Одесской области
-
Удар по дому и обстрелы приграничных районов: Харьковская ОВА сообщила о последствиях новых атак рф
Украина не забыла об оленевских жертвах
Владимир Зеленский напомнил о полугодовой годовщине российского теракта в Оленивке, где погибли украинские военнопленные.
"Мы не позволим забыть это преступление. Помним каждого погибшего украинского воина и боремся за наказание всех виновных в их гибели", — подчеркнул глава государства.
Россияне будут наказаны
Президент Украины заявил, что виновные в этом преступлении будут найдены и привлечены к ответственности.
Сам же оленевский теракт станет одним из пунктов обвинения на международном трибунале, где будут судить российское руководство.
Россия проигрывает войну
Владимир Зеленский выразил уверенность, что оккупанты проиграют нынешнюю войну.
"Зло и подлость всегда проиграют", - подчеркнул Президент Украины.
Теракт в Оленивке
Ночью 29 июля в колонии в оккупированном городе Оленивка Донецкой области, где россияне содержали украинских военнопленных, случились взрывы. Россияне заявили, что это ВСУ ударили из HIMARS.
Однако Генеральный штаб Украины заявил, что СИЗО обстреляли сами же россияне, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы.
2 августа уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что ООН не отвечает на запросы Украины о взрыве в Оленивке. Однако позже глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что "институции проснулись" и начали принимать меры, однако на место гибели пленных их не допускала российская сторона.
В Главном управлении разведки Украины сообщили, что барак с военнопленными "азовцами" во временно оккупированной Оленивке был заминирован.
Впоследствии освобожденные из плена бойцы полка "Азов" заявили, что массовое убийство пленных в Оленивке россияне совершили, чтобы скрыть следы пыток, ведь с "азовцами" в плену обращались особенно жестоко.
Напомним, что представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что теракт в Оленивке был заранее спланированным россией массовым убийством украинских военнопленных. Сейчас для этого достаточно доказательств.
Фото: пресс-служба Офиса Президента