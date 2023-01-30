Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський пообіцяв росії покарання за теракт в Оленівці arrow

Зеленський пообіцяв росії покарання за теракт в Оленівці

30 січня 2023 07:54
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Зеленський пообіцяв, що Україна знайде і покарає усіх причетних до теракту в Оленівці
Україна не дозволить забути про черговий злочин російських окупантів
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Володимир Зеленський, нагадавши про російський теракт у концтаборі в Оленівці, пообіцяв покарання за цей злочин. Усі винні будуть притягнуті до відповідальності, наголосив глава держави.

Про це Президент України написав на своїй Twitter-сторінці.

Читайте також:

Україна не забула про оленівських жертв

Володимир Зеленський нагадав про піврічні роковини російського теракту в Оленівці, де загинули українські військовополонені.

"Ми не дозволимо забути про цей злочин. Памʼятаємо кожного загиблого українського воїна та боремося за покарання всіх винних у їхній загибелі", — наголосив глава держави.

Росіяни будуть покарані

Президент України заявив, що винні у цьому злочині будуть знайдені і притягнуті до відповідальності.

А сам оленівський теракт стане одним із пунктів обвинувачення на міжнародному трибуналі, де судитимуть російське керівництво.

Росія програє війну

Володимир Зеленський висловив упевненість, що окупанти програють нинішню війну.

"Зло та підлість завжди програють", — підкреслив Президент України.

Теракт в Оленівці

Уночі 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених, пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS.

Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни, щоб звинуватити Україну у "воєнних злочинах", а також приховати тортури над полоненими та розстріли.

2 серпня уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що ООН не відповідає на запити України щодо вибуху в Оленівці. Однак пізніше голова МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що "інституції прокинулися" і почали вживати заходів, проте на місце загибелі полонених їх не допускала російська сторона.

У Головному управлінні розвідки України повідомили, що барак з військовополоненими "азовцями" в тимчасово окупованій Оленівці був замінований.

Згодом звільнені з полону бійці полку "Азов" заявили, що масове вбивство полонених в Оленівці росіяни вчинили, аби приховати сліди тортур, адже з "азовцями" у полоні поводилися особливо жорстоко.

Нагадаємо, що представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк заявив, що теракт в Оленівці було заздалегідь спланованим росією масовим вбивством українських військовополонених. Наразі для цього є достатньо доказів.

Фото: пресслужба Офісу Президента

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

09:59 Колишній суперник Усика розповів, чому Ф'юрі не має шансів у бою проти українця

Новина з фото

09:57 Обстріли Донеччини: пошкоджено житлові будинки, загинула людина

09:32 Буданов поділився своїм баченням щодо майбутніх відносин між Україною та росією

09:31 Спортсмени Одеської області зібрали великий "врожай" медалей на чемпіонаті України

09:23 АЗС ще більше знизили ціни: скільки зараз коштує пальне

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:03 Окупанти почали вивозити до рф сім'ї мобілізованих у ворожу армію жителів Луганщини

08:53 Від рук окупантів загинуло понад 450 українських дітей, — Офіс генпрокурора

08:46 Спекуляцій поменшає: Укрзалізниця продає квитки по-новому

08:33 ЗСУ за добу знищили пів тисячі окупантів: Генштаб оприлюднив свіжі втрати рф

08:29 Ранок починається з тривоги: Братчук розповів про ситуацію на Одещині

Новина з відео

07:41 В Ірані прогриміли нові вибухи: що відомо

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 30 січня: Терезам — розв'язання складних питань, Рибам — продуктивний день

Новина з відео

06:40 ​​​​​​​Нічний удар по харківській багатоповерхівці: загинула щонайменше одна людина

Новина з відео

23:02 Останнє інтерв’ю: загиблий очільник МВС Монастирський розповів, чого хотів би найбільше

Новина з відео

22:47 Обстріл херсонського порту: екіпаж пошкодженого судна локалізував витік нафти у Дніпро

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:17 Зеленський написав листа Макрону через допуск росіян до Олімпіади-2024

Новина з відео

19:26 Американець після перелому спини встановив рекорд Гіннеса на дев'ятиметровому одноколісному велосипеді

Ексклюзив

17:25 Купити поїсти та заплатити за комуналку: скільки одеситам потрібно заробляти в місяць для комфортного життя

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Новина з відео

14:45 Ворог готовий до нового удару з Чорного моря, — Братчук

08:00 Насильники, грабіжники, вбивці: як у росії реагують на масове повернення зеків Пригожина

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Ексклюзив

13:00 Вартість хліба може зрости: які передумови для цього є на Одещині

Ексклюзив

12:00 "Поєднавши різні запахи — наприклад, рослин і фаст-фуду — передати суть міста неможливо": авторка "іменного" парфуму Варшави для Новини.LIVE

Ексклюзив

08:00 Українська зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Кораблі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:00 П'ять правил, як розмовляти з прихильниками теорій змови

14:30 Схуднути ефективно і без страждань: які невеликі зміни треба внести до щоденної рутини

Ексклюзив

12:00 Пів трильйона на борги: чи зможе Україна розрахуватися за своїми зобов'язаннями у 2023 році

Ексклюзив

11:00 Одеські ринки заполонили імпортні продукти: наскільки сильно це вплинуло на ціни

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 45-й. У Білорусі почали зникати "чмобіки"

Актуальне по темі

None 30 Січень 08:50

Від рук окупантів загинуло понад 450 українських дітей, — Офіс генпрокурора

None 30 Січень 08:34

ЗСУ за добу знищили пів тисячі окупантів: Генштаб оприлюднив свіжі втрати рф

None 30 Січень 07:47

​​​​​​​ISW пояснив, як затримка західної допомоги обмежила контрнаступальні дії України

None 30 Січень 06:57

​​​​​​​Генштаб повідомив про успішні удари Сил оборони по важливих військових об’єктах рф

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB