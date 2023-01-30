Зеленський пообіцяв, що Україна знайде і покарає усіх причетних до теракту в Оленівці

Україна не дозволить забути про черговий злочин російських окупантів

Володимир Зеленський, нагадавши про російський теракт у концтаборі в Оленівці, пообіцяв покарання за цей злочин. Усі винні будуть притягнуті до відповідальності, наголосив глава держави.

Про це Президент України написав на своїй Twitter-сторінці.

Україна не забула про оленівських жертв

Володимир Зеленський нагадав про піврічні роковини російського теракту в Оленівці, де загинули українські військовополонені.

"Ми не дозволимо забути про цей злочин. Памʼятаємо кожного загиблого українського воїна та боремося за покарання всіх винних у їхній загибелі", — наголосив глава держави.

Росіяни будуть покарані

Президент України заявив, що винні у цьому злочині будуть знайдені і притягнуті до відповідальності.

А сам оленівський теракт стане одним із пунктів обвинувачення на міжнародному трибуналі, де судитимуть російське керівництво.

Росія програє війну

Володимир Зеленський висловив упевненість, що окупанти програють нинішню війну.

"Зло та підлість завжди програють", — підкреслив Президент України.

Теракт в Оленівці

Уночі 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених, пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS.

Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни, щоб звинуватити Україну у "воєнних злочинах", а також приховати тортури над полоненими та розстріли.

2 серпня уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що ООН не відповідає на запити України щодо вибуху в Оленівці. Однак пізніше голова МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що "інституції прокинулися" і почали вживати заходів, проте на місце загибелі полонених їх не допускала російська сторона.

У Головному управлінні розвідки України повідомили, що барак з військовополоненими "азовцями" в тимчасово окупованій Оленівці був замінований.

Згодом звільнені з полону бійці полку "Азов" заявили, що масове вбивство полонених в Оленівці росіяни вчинили, аби приховати сліди тортур, адже з "азовцями" у полоні поводилися особливо жорстоко.

Нагадаємо, що представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк заявив, що теракт в Оленівці було заздалегідь спланованим росією масовим вбивством українських військовополонених. Наразі для цього є достатньо доказів.

Фото: пресслужба Офісу Президента