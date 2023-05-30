Зеленский попросил Южную Корею предоставить системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский попросил у Южной Кореи системы противовоздушной обороны. Это необходимость для Украины, чтобы защитить людей и дальнейшем иметь возможность отстроить страну.

Об этом информирует Reuters.

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Зеленский попросил ПВО

"Украина отчаянно надеется, что Южная Корея предоставит оборонное военное оборудование, такое как зенитные системы, чтобы отражать российские атаки", — написали в одной из местных северокорейской газеты.

Сегодня, 30 мая, Владимир Зеленский поблагодарил за обещание Южной Кореи предоставить автомобили для разминирования и гуманитарную помощь. Общая стоимость около 230 миллионов долларов. Однако он добавил, что Украине требуются системы ПВО и системы раннего предупреждения.

"Я знаю, что есть много ограничений по поддержке вооружения, но эти принципы не должны применяться к оборонным системам и оборудованию для защиты наших активов. Противовоздушная система — это не оружие, а сугубо оборонное оборудование. Мы должны иметь небесный щит, чтобы отстроить Украину и я отчаянно надеюсь, что Южная Корея поддержит нас в этой сфере", — сказал Президент Украины.

Также он добавил, что система раннего предупреждения поможет оградить Украину от воздушных налетов страны-агрессора.

Первая военная помощь от Южной Кореи

Южная Корея больше года отказывала Украине в помощи летальной техники. Это они объясняли тем, что у них есть деловые связи с Россией и влияние властей РФ на Северную Корею.

В апреле 2023 года Президент Юн Сук Йоль сказал о возможных изменениях. Он объяснил это тем, что Корее может быть трудно продолжать оказывать только гуманитарную и финансовую помощь.

Президенты Южной Кореи и Украины впервые встретились на саммите лидеров Большой семи в Японии. Юн Сук Йоль пообещал предоставить технику разминирования и дополнительную гуманитарную помощь.

Кроме этого Владимир Зеленский попросил военную поддержку, включая бронетехнику, а также зенитное, противотанковое и противокорабельное оружие.

Напомним, что вооруженным силам Украины помогают боеприпасы Южная Корея. Эта страна с помощью США якобы отправила в Украину уже сотни тысяч снарядов.

Правительство Южной Кореи планирует рассмотреть вопрос предоставления военной помощи для Украины. Боеприпасы могут быть предоставлены только после "изучения ситуации на месте".

Южная Корея планирует присоединиться к послевоенному восстановлению Украины. По предварительным данным, речь идет о проектах общей стоимостью 900 миллиардов долларов США.