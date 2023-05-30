Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский попросил Южную Корею предоставить системы ПВО arrow

Зеленский попросил Южную Корею предоставить системы ПВО

30 мая 2023 07:43
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Зеленский попросил Южную Корею предоставить системы ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Президент Владимир Зеленский попросил у Южной Кореи системы противовоздушной обороны. Это необходимость для Украины, чтобы защитить людей и дальнейшем иметь возможность отстроить страну.

Об этом информирует Reuters.

Читайте также:

Зеленский попросил ПВО

"Украина отчаянно надеется, что Южная Корея предоставит оборонное военное оборудование, такое как зенитные системы, чтобы отражать российские атаки", — написали в одной из местных северокорейской газеты.

Сегодня, 30 мая, Владимир Зеленский поблагодарил за обещание Южной Кореи предоставить автомобили для разминирования и гуманитарную помощь. Общая стоимость около 230 миллионов долларов. Однако он добавил, что Украине требуются системы ПВО и системы раннего предупреждения.

"Я знаю, что есть много ограничений по поддержке вооружения, но эти принципы не должны применяться к оборонным системам и оборудованию для защиты наших активов. Противовоздушная система — это не оружие, а сугубо оборонное оборудование. Мы должны иметь небесный щит, чтобы отстроить Украину и я отчаянно надеюсь, что Южная Корея поддержит нас в этой сфере", — сказал Президент Украины.

Также он добавил, что система раннего предупреждения поможет оградить Украину от воздушных налетов страны-агрессора.

Первая военная помощь от Южной Кореи

Южная Корея больше года отказывала Украине в помощи летальной техники. Это они объясняли тем, что у них есть деловые связи с Россией и влияние властей РФ на Северную Корею.

В апреле 2023 года Президент Юн Сук Йоль сказал о возможных изменениях. Он объяснил это тем, что Корее может быть трудно продолжать оказывать только гуманитарную и финансовую помощь.

Президенты Южной Кореи и Украины впервые встретились на саммите лидеров Большой семи в Японии. Юн Сук Йоль пообещал предоставить технику разминирования и дополнительную гуманитарную помощь.

Кроме этого Владимир Зеленский попросил военную поддержку, включая бронетехнику, а также зенитное, противотанковое и противокорабельное оружие.

Напомним, что вооруженным силам Украины помогают боеприпасы Южная Корея. Эта страна с помощью США якобы отправила в Украину уже сотни тысяч снарядов.

Правительство Южной Кореи планирует рассмотреть вопрос предоставления военной помощи для Украины. Боеприпасы могут быть предоставлены только после "изучения ситуации на месте".

Южная Корея планирует присоединиться к послевоенному восстановлению Украины. По предварительным данным, речь идет о проектах общей стоимостью 900 миллиардов долларов США.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас