Зеленський попросив Південну Корею надати системи ППО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський попросив у Південної Кореї системи протиповітряної оборони. Це необхідність для України, щоб захистити людей і надалі могти відбудувати країну.

Про це інформує Reuters.

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"Україна відчайдушно сподівається, що Південна Корея надасть оборонне військове обладнання, таке як зенітні системи, щоб відбивати російські атаки", — написали в одній із місцевих північнокорейській газеті.

Сьогодні, 30 травня, Володимир Зеленський подякував за обіцянку Південної Кореї надати автівки для розмінування та гуманітарну допомогу. Загальна вартість близько 230 мільйонів доларів. Однак він додав, що Україні потрібні системи ППО та системи раннього попередження.

"Я знаю, що є багато обмежень щодо підтримки озброєння, але ці принципи не повинні застосовуватися до оборонних систем і обладнання для захисту наших активів. Протиповітряна система — це не зброя, а суто оборонне обладнання. Ми повинні мати небесний щит, щоб відбудувати Україну, і я відчайдушно сподіваюся, що Південна Корея підтримає нас у цій сфері", — сказав Президент України.

Також він додав, що система раннього попередження допоможе захистити Україну від повітряних нальотів країни-агресора.

Перша військова допомога від Південної Кореї

Південна Корея понад рік відмовляла Україні у допомозі з летальною технікою. Це вони пояснювали тим, що в них є ділові зв’язки з Росією та вплив влади РФ на Північну Корею.

У квітні 2023 року Президент Юн Сук Йоль сказав про можливі зміни. Він пояснив це тим, що Кореї може бути важко продовжувати надавати лише гуманітарну та фінансову допомогу.

Президенти Південної Кореї та України вперше зустрілися на саміті лідерів Великої семи в Японії. Юн Сук Йоль пообіцяв надати техніку для розмінування та додаткову гуманітарну допомогу.

Крім цього Володимир Зеленський попросив військову підтримку включно з бронетехнікою, а також зенітною, протитанковою та протикорабельною зброєю.

Нагадаємо, що збройним силам України допомагає боєприпасами Південна Корея. Ця країна за допомогою США нібито відправила до України уже сотні тисяч снарядів.

Уряд Південної Кореї планує розглянути питання надання військової допомоги для України. Боєприпаси можуть надати тільки після "вивчення ситуації на місці".

Південна Корея планує долучитися до повоєнної відбудови України. За попередніми даними, йдеться про проєкти загальною вартістю 900 мільярдів доларів США.