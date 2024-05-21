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Зеленский предположил, что Украина может получить семь систем Patriot

21 мая 2024 22:39
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Зеленский предположил, что Украина может получить семь систем Patriot
Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

На состоявшемся в июне саммите НАТО в Вашингтоне может быть принято решение об отправке в Украину 7 систем Patriot. Такое предположение сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью The New York Times.

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По словам Зеленского, хотя Украине необходимо гораздо больше систем Patriot, но страна согласна на получение только семи, чтобы защитить важные регионы национальной экономики и энергетического сектора.

" Вы считаете, что это слишком много для юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне? Для страны, которая сегодня борется за свободу и демократию по всему миру? ", — отметил президент.

Ранее Зеленский назвал причины, почему Запад не позволяет Украине наносить удары по РФ.

Также мы рассказывали, что глава комитета по международным делам в Национальной ассамблее Франции Жан-Луи Бурланж выступил за пересмотр национальной доктрины. Он призывает разрешить Украине наносить удары по территории России.

Владимир Зеленский
США
НАТО
военная помощь
военная техника
саммит

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