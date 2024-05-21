Зеленский предположил, что Украина может получить семь систем Patriot

Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

На состоявшемся в июне саммите НАТО в Вашингтоне может быть принято решение об отправке в Украину 7 систем Patriot. Такое предположение сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью The New York Times.

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По словам Зеленского, хотя Украине необходимо гораздо больше систем Patriot, но страна согласна на получение только семи, чтобы защитить важные регионы национальной экономики и энергетического сектора.

" Вы считаете, что это слишком много для юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне? Для страны, которая сегодня борется за свободу и демократию по всему миру? ", — отметил президент.

Ранее Зеленский назвал причины, почему Запад не позволяет Украине наносить удары по РФ.

Также мы рассказывали, что глава комитета по международным делам в Национальной ассамблее Франции Жан-Луи Бурланж выступил за пересмотр национальной доктрины. Он призывает разрешить Украине наносить удары по территории России.