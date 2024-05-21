Зеленский предположил, что Украина может получить семь систем Patriot
На состоявшемся в июне саммите НАТО в Вашингтоне может быть принято решение об отправке в Украину 7 систем Patriot. Такое предположение сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью The New York Times.
Системы Patriot для Украины
По словам Зеленского, хотя Украине необходимо гораздо больше систем Patriot, но страна согласна на получение только семи, чтобы защитить важные регионы национальной экономики и энергетического сектора.
" Вы считаете, что это слишком много для юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне? Для страны, которая сегодня борется за свободу и демократию по всему миру? ", — отметил президент.
Ранее Зеленский назвал причины, почему Запад не позволяет Украине наносить удары по РФ.
Также мы рассказывали, что глава комитета по международным делам в Национальной ассамблее Франции Жан-Луи Бурланж выступил за пересмотр национальной доктрины. Он призывает разрешить Украине наносить удары по территории России.
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