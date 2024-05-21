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Зеленський припустив, що Україна може отримати сім систем Patriot

21 травня 2024 22:39
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Зеленський припустив, що Україна може отримати сім систем Patriot
Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

На саміті НАТО у Вашингтоні, що відбудеться у червні, може бути ухвалено рішення про відправку до України 7 систем Patriot. Таке припущення зробив Президент України Володимир Зеленський

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю для видання The New York Times.

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За словами Зеленського, хоча Україні необхідно значно більше систем Patriot, але країна згодна на отримання лише семи, щоб захистити важливі регіони національної економіки та енергетичного сектора.

"Ви вважаєте, що це занадто багато для ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні? Для країни, яка сьогодні бореться за свободу і демократію в усьому світі?" — зазначив президент.

Раніше Зеленський назвав причини, чому Захід не дозволяє Україні завдавати удари по РФ

Також ми розповідали, що очільник комітету з міжнародних справ у Національній асамблеї Франції Жан-Луї Бурланж виступив за перегляд національної доктрини. Він закликає дозволити Україні завдавати ударів по території Росії.

Володимир Зеленський
США
НАТО
військова допомога
військова техніка
саміт

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