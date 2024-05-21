Зеленський припустив, що Україна може отримати сім систем Patriot

Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

На саміті НАТО у Вашингтоні, що відбудеться у червні, може бути ухвалено рішення про відправку до України 7 систем Patriot. Таке припущення зробив Президент України Володимир Зеленський.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю для видання The New York Times.

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За словами Зеленського, хоча Україні необхідно значно більше систем Patriot, але країна згодна на отримання лише семи, щоб захистити важливі регіони національної економіки та енергетичного сектора.

"Ви вважаєте, що це занадто багато для ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні? Для країни, яка сьогодні бореться за свободу і демократію в усьому світі?" — зазначив президент.

Раніше Зеленський назвав причини, чому Захід не дозволяє Україні завдавати удари по РФ.

Також ми розповідали, що очільник комітету з міжнародних справ у Національній асамблеї Франції Жан-Луї Бурланж виступив за перегляд національної доктрини. Він закликає дозволити Україні завдавати ударів по території Росії.