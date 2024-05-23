Зеленский 23 мая провел Ставку Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 23 мая провел Ставку Верховного Главнокомандующего. Во время нее украинский лидер заслушал доклад, в частности, Главкома ВСУ Александра Сырского.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Ставка Верховного Главнокомандующего 23 мая

"Ставка. Очный доклад Главкома Александра Сырского, который все эти дни находился на Харьковщине и руководил обороной региона. Полная картина боевых действий на Харьковском направлении и на Донбассе. Намерение оккупантов понятно: оттянуть наши силы на север, чтобы продвинуться на востоке. Знаем, как отвечать", — отметил Президент.

Также он заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова по обеспечению армии всем необходимым. Они обсудили графики поступления оружия из объявленных и ожидаемых пакетов помощи от партнеров Украины.

В то же время состоялся онлайн-доклад главы ГПСУ Сергея Дейнеки: он продолжает работать на местах — в приграничных населенных пунктах Черниговщины, Сумщины и Харьковщины.

Кроме того, о планах россиян доложил начальник Главного управления разведки МО Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Олег Иващенко. Выяснилось, что помимо планов на поле боя разведчики получили много данных о стратегии срыва Саммита мира.

"Это стало главной задачей российской дипломатии и внешней разведки на ближайшее время", — добавил Зеленский.

Скриншот поста Зеленского

Ранее Сырский заявил, что в Волчанске Харьковской области продолжаются уличные бои с россиянами. Там враг понес значительные потери личного состава.

Кроме того, Главнокомандующий отмечал, что захватчики расширили зону боевых действий в Харьковской области до 70 км.