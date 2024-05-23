Зеленський 23 травня провів Ставку Верховного Головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 23 травня, провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Під час неї український лідер заслухав доповідь, зокрема Головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Читайте також:

Ставка Верховного Головнокомандувача 23 травня

"Ставка. Очна доповідь Головкома Олександра Сирського, який усі ці дні перебував на Харківщині і керував обороною регіону. Повна картина бойових дій на Харківському напрямку та на Донбасі. Намір окупантів зрозумілий: відтягнути наші сили на північ, щоб просунутися на сході. Знаємо, як відповідати", — зазначив президент.

Також він заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо забезпечення армії всім необхідним. Вони обговорили графіки надходження зброї з уже оголошених та очікуваних пакетів допомоги від партнерів України.

Водночас відбулася онлайн-доповідь голови ДПСУ Сергія Дейнеки: він продовжує працювати на місцях — у прикордонних населених пунктах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини.

Крім того, про плани росіян доповів начальник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов та голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. З'ясувалося, що окрім планів на полі бою розвідники отримали багато даних щодо стратегії зриву Саміту миру.

"Це стало головним завданням російської дипломатії та зовнішньої розвідки на найближчий час", — додав Зеленський.

Скриншот допису Зеленського

Раніше Сирський заявив, що у Вовчанську Харківської області тривають вуличні бої з росіянами. Там ворог зазнав значних втрат особового складу.

Крім того, Головнокомандувач зазначав, що загарбники розширили зону бойових дій на Харківщині до 70 км.