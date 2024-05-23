Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський провів чергову Ставку — про що йшлося arrow

Зеленський провів чергову Ставку — про що йшлося

23 травня 2024 18:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський 23 травня провів Ставку Верховного Головнокомандувача
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 23 травня, провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Під час неї український лідер заслухав доповідь, зокрема Головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Читайте також:

Ставка Верховного Головнокомандувача 23 травня

"Ставка. Очна доповідь Головкома Олександра Сирського, який усі ці дні перебував на Харківщині і керував обороною регіону. Повна картина бойових дій на Харківському напрямку та на Донбасі. Намір окупантів зрозумілий: відтягнути наші сили на північ, щоб просунутися на сході. Знаємо, як відповідати", — зазначив президент.

Також він заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо забезпечення армії всім необхідним. Вони обговорили графіки надходження зброї з уже оголошених та очікуваних пакетів допомоги від партнерів України.

Водночас відбулася онлайн-доповідь голови ДПСУ Сергія Дейнеки: він продовжує працювати на місцях — у прикордонних населених пунктах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. 

Крім того, про плани росіян доповів начальник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов та голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. З'ясувалося, що окрім планів на полі бою розвідники отримали багато даних щодо стратегії зриву Саміту миру.

"Це стало головним завданням російської дипломатії та зовнішньої розвідки на найближчий час", — додав Зеленський.

null
Скриншот допису Зеленського

Раніше Сирський заявив, що у Вовчанську Харківської області тривають вуличні бої з росіянами. Там ворог зазнав значних втрат особового складу. 

Крім того, Головнокомандувач зазначав, що загарбники розширили зону бойових дій на Харківщині до 70 км.

Володимир Зеленський
ЗСУ
Ставка верховного головнокомандувача
війна в Україні
Олександр Сирський

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ