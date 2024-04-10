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Зеленский провел совещание по ракетной программе Украины

10 апреля 2024 20:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский провел совещание по ракетной программе Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ракетной программе страны. В частности, темами было серийное производство и новые образцы ракет.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в среду, 10 апреля.

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На совещании были главнокомандующий ВСУ, министр обороны, Минстратегпром и руководители соответствующих предприятий.

"Детали не публичные, но у нашей "оборонки" есть нужные результаты. И главное — чтобы теперь армия реализовала эти результаты", — подчеркнул Зеленский.

Он проговорил текущую ситуацию на передовой с главкомом. Был также доклад руководителя ГУР.

Напомним, Зеленский совершил телефонный звонок новоизбранному премьер-министру Ирландии Саймону Гаррису, во время которого он поздравил его с назначением. Также главы государств обсудили дальнейшее сотрудничество между двумя странами.

Также украинский лидер и президент Швейцарии Виола Амхерд провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшее сотрудничество между двумя странами. Речь также шла о подготовке к проведению Глобального саммита мира.

Владимир Зеленский
война
ВСУ
украинцы
Украина
Кирилл Буданов
ракеты
президент
ГУР
Александр Сырский

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