Зеленский провел совещание по ракетной программе Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ракетной программе страны. В частности, темами было серийное производство и новые образцы ракет.
Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в среду, 10 апреля.
Совещание по ракетной программе Украины
На совещании были главнокомандующий ВСУ, министр обороны, Минстратегпром и руководители соответствующих предприятий.
"Детали не публичные, но у нашей "оборонки" есть нужные результаты. И главное — чтобы теперь армия реализовала эти результаты", — подчеркнул Зеленский.
Он проговорил текущую ситуацию на передовой с главкомом. Был также доклад руководителя ГУР.
Напомним, Зеленский совершил телефонный звонок новоизбранному премьер-министру Ирландии Саймону Гаррису, во время которого он поздравил его с назначением. Также главы государств обсудили дальнейшее сотрудничество между двумя странами.
Также украинский лидер и президент Швейцарии Виола Амхерд провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшее сотрудничество между двумя странами. Речь также шла о подготовке к проведению Глобального саммита мира.
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