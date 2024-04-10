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Зеленський провів нараду щодо ракетної програми України

10 квітня 2024 20:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський провів нараду щодо ракетної програми України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ракетної програми країни. Зокрема, темами були серійне виробництво та нові зразки ракет.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у середу, 10 квітня.

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На нараді були головнокомандувач ЗСУ, міністр оборони, Мінстратегпром та керівники відповідних підприємств.

"Деталі не публічні, але в нашої "оборонки" є потрібні результати. І головне — щоб тепер армія реалізувала ці результати", — наголосив Зеленський.

Він проговорив поточну ситуацію на передовій із головкомом. Була також доповідь керівника ГУР.

Нагадаємо, Зеленський здійснив телефонний дзвінок до новообраного прем’єр-міністра Ірландії Саймона Гарріса, під час якого він привітав його з призначенням. Також глави держав обговорили подальшу співпрацю між двома країнами.

Також український лідер та президент Швейцарії Віола Амхерд провели телефонну розмову, під час якої обговорили подальшу співпрацю між двома країнами. Серед іншого йшлося про підготовку до проведення Глобального саміту миру. 

Володимир Зеленський
війна
ЗСУ
українці
Україна
Кирило Буданов
ракети
президент
ГУР
Олександр Сирський

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