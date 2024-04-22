Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего — какие вопросы обсуждали

Владимир Зеленский на заседании Ставки. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Совещание касалось ситуации на фронте, наличия оружия, защиты городов, общин и критической инфраструктуры.

Об этом он сообщил в своем блоге в Telegram.

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Зеленский провел заседание Ставки

По словам главы государства, Ставка состояла из трех ключевых докладов. По поводу поля боя докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Оккупационная армия имеет задачу без учета собственных потерь демонстрировать хоть какие-то победы до 9 мая. Теперь их подгоняют еще и положительные решения друзей Украины. Нашим воинам сложно, но поступление необходимой помощи выровняет ситуацию. Именно поэтому поддержка конкретным оружием, которое есть у наших партнеров, необходимо нам безотлагательно", — сказал он.

По собственному производству оружия докладывал министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Мы работаем над новым форматом соглашений, который, с одной стороны, не будет обременять военный бюджет, а с другой — гарантировать производителям долгосрочные обязательства государства", — сказал президент.

Третий вопрос — защита и поручение подготовки формата вопросов на следующее заседание.

"На следующую Ставку дал поручение собрать все, что известно нашим разведкам о намерениях российских террористов уничтожать гражданскую инфраструктуру, и подготовить всеобъемлющий план дальнейших действий: усиление физической защиты, где это работает, перераспределение систем ПВО и децентрализации, где это возможно", — резюмировал глава государства.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, ранее Владимир Зеленский ответил, почему в стране снизили призывной возраст с 27 до 25 лет. По его словам, армии нужны бойцы в хорошей физической форме, которые разбираются в технологиях.

Также президент отметил героев самыми высокими наградами государства, а также высокими боевыми отличиями.