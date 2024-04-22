Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача — які питання обговорювали

Володимир Зеленський на засіданні Ставки. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Нарада стосувалася ситуації на фронті, наявності зброї, захисту міст, громад та критичної інфраструктури.

Про це він повідомив у своєму блозі в Telegram в понеділок, 22 квітня.

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Зеленський провів засідання Ставки

За словами глави держави, Ставка полягала з трьох ключових доповідей. З приводу поля бою доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Окупаційна армія має завдання без огляду на власні втрати демонструвати хоч якісь перемоги до 9 травня. Тепер їх підганяють ще й позитивні рішення друзів України. Нашим воїнам складно, але надходження необхідної допомоги вирівняє ситуацію. Саме тому підтримка конкретною зброєю, яка є в наших партнерів, необхідна нам невідкладно", — сказав він.

З приводу власного виробництва зброї доповідав міністр оборони України Рустем Умєров.

"Ми працюємо над новим форматом угод, який, з одного боку, не переобтяжуватиме військовий бюджет, а з іншого – гарантуватиме виробникам довготривалі зобов’язання держави", — сказав президент.

Третє питання — захист, та доручення підготовки формату питань на наступне засідання.

"На наступну Ставку дав доручення зібрати все, що відомо нашим розвідкам про наміри російських терористів нищити цивільну інфраструктуру, та підготувати всеохопний план подальших дій: посилення фізичного захисту, де це працює, перерозподіл систем ППО та децентралізації, де це можливо", — резюмував глава держави.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, раніше Зеленський відповів, чому в країні знизили призовний вік із 27 до 25 років. За його словами, армії потрібні бійці в хорошій фізичній формі, які розбираються в технологіях.

Також президент відзначив героїв найвищими нагородами держави, а також найвищими бойовими відзнаками.