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Зеленский провел важную Ставку в Одессе — о чем говорили

31 октября 2023 14:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский провел важную Ставку в Одессе — о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего в Одессе. На нем присутствовали все важнейшие командующие нашим государством. 

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своих соцсетях.

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О чем говорили на Ставке

"Сегодня длилась важная Ставка. В Международный день Черного моря — о безопасности именно в этом регионе. Беспрепятственная работа "зернового коридора". Борьба с действиями врага, которые ставят под угрозу мирное судоходство. Снижение способностей вражеского флота", — сказал Президент.

Как известно на Ставке присутствовали командующий ВМС ВСУ Неижпапа, начальник ГУР МО Буданов, глава СБУ Малюк, командующий Воздушными силами Олещук, Главнокомандующий Залужный и командующие Сырский, Тарновский, Гнатов, Москалев, Содоль и тд.

Зеленский рассказал, что во время этой Ставки командующие нашего государства обсуждали безопасность Одесской области: защиту людей, энергетических объектов, портовую инфраструктуру. Также усиление региональной системы ПВО. Также усиление противовоздушной обороны и защита объектов критической инфраструктуры в приграничных и прифронтовых регионах.

Кроме того, Президенту доложили о ситуации на всех участках фронта, в частности, в Купянске, Авдеевке, Херсоне. Глава государства также заслушал доклады министра обороны Украины Умерова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышина о наращивании отечественного производства артсистем и артснарядов натовского стандарта и графики поставки оружия от партнеров.

Напомним, 30 октября Владимир Зеленский провел несколько важных совещаний по дальнейшим международным шагам Украины. Кроме того, состоялись переговоры с премьер-министром Нидерландов и встреча с делегацией Конгресса США, где Зеленский рассказал партнерам о ситуации на фронте.

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