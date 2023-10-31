Зеленський провів важливу Ставку в Одесі — про що говорили

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача в Одесі. На ньому були присутні всі найважливіші командувачі нашої держави.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своїх соцмережах.

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"Сьогодні тривала, важлива Ставка. У Міжнародний день Чорного моря — про безпеку саме в цьому регіоні. Безперешкодна робота "зернового коридору". Боротьба з діями ворога, які ставлять під загрозу мирне судноплавство. Зниження спроможностей ворожого флоту", — сказав Президент.

Як відомо, на Ставці були присутні командувач ВМС ЗСУ Неїжпапа, начальник ГУР МО Буданов, голова СБУ Малюк, командувач Повітряних сил Олещук, Головнокомандувач Залужний та командувачі Сирський, Тарнавський, Гнатов, Москальов, Содоль.

Зеленський розповів, що під час цієї Ставки командувачі нашої держави обговорювали безпеку Одеської області: захист людей, енергетичних об’єктів, портової інфраструктури. Також посилення регіональної системи ППО. Так само посилення протиповітряної оборони та захист об’єктів критичної інфраструктури в прикордонних та прифронтових регіонах.

Окрім того, Президенту доповіли про ситуацію на всіх ділянках фронту, зокрема в Куп’янську, Авдіївці, Херсоні. Також глава держави заслухав доповіді міністра оборони України Умєрова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна про нарощування вітчизняного виробництва артсистем та артснарядів натівського стандарту і графіки постачання зброї від партнерів.

Нагадаємо, 30 жовтня Володимир Зеленський провів кілька важливих нарад щодо подальших міжнародних кроків України. Крім того, відбулися перемовини з Премʼєр-міністром Нідерландів та зустріч з делегацією Конгресу США, де Зеленський розповів партнерам про ситуацію на фронті.