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Зеленский провел заседание СНБО по военно-врачебным комиссиям: что решили

30 августа 2023 19:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский провел заседание СНБО по военно-врачебным комиссиям: что решили
Заседание СНБО. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 30 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО. Тематикой были военно-врачебные комиссии.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Заседание СНБО по ВВК

Глава государства рассказал, что докладывали МВД, СБУ, ДБР, военные, представители медсферы, Уполномоченный по правам человека и Генпрокурор.

На заседании СНБО было принято несколько решений.

"Провести комплексную проверку обоснованности тех решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24.02.22 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Все случаи, когда решения явно безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранителями", — подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что по результатам проверки будут сделаны выводы о тех лицах, которые на основе сфальсифицированных решений ВВК выехали за границу за время от начала полномасштабной агрессии.

"Активизировать расширение возможностей проходить ВВК в системе гражданских медицинских учреждений. На заседании СНБО была представлена соответствующая статистика по работе областей в этом направлении. Некоторые регионы обеспечили стопроцентный результат расширения системы ВВК на гражданские медицинские учреждения, в некоторых регионах такое расширение тормозится. Во всех регионах Украины должно быть обеспечено полное расширение работы ВВК на гражданские медицинские учреждения. Военное командование должно полностью сотрудничать с гражданскими медиками для решения этого вопроса", — отметил Президент Украины.

На заседании СНБО было решено завершить процесс полной цифровизации всей работы ВВК. Зеленский подчеркнул, что государство должно поставить точку в любых очередях, в которых люди вынуждены ждать доступа к ВВК или выводам ВВК.

Также должны пересмотреть систему определения годности военной службы с тем, чтобы дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и сделать невозможным манипуляции с понятием ограниченной годности.

Зеленский поручил Кабмину обеспечить надлежащий уровень эффективности работы ВВК, безбарьерность всех составляющих ее работы и привлечение профессиональных кадров.

"Правоохранители продолжат проверку системы ВВК и ее очищение от тех, кто использует свои должности против безопасности и обороноспособности нашего государства", — добавил глава государства.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот
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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему по поводу усиления мобилизационных мероприятий в нашей стране. По его словам, в этом вопросе нужно "навести порядок".

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