Зеленський провів засідання РНБО щодо військово-лікарських комісій: що вирішили

Засідання РНБО. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сьогодні, 30 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО. Тематикою були військово-лікарські комісії.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Засідання РНБО щодо ВЛК

Глава держави розповів, що доповідали МВС, СБУ, ДБР, військові, представники медсфери, Уповноважений з прав людини та Генпрокурор.

На засіданні РНБО ухвалили декілька рішень.

"Провести комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період із 24.02.22 року та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями. Усіма випадками, коли рішення явно безпідставні та незаконні, мають зайнятися правоохоронці", — наголосив Зеленський.

Він розповів, що за результатами перевірки будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон за час від початку повномасштабної агресії.

"Активізувати розширення можливостей проходити ВЛК в системі цивільних медичних закладів. На засіданні РНБО була представлена відповідна статистика щодо роботи областей в цьому напрямі. Деякі регіони забезпечили стовідсотковий результат розширення системи ВЛК на цивільні медичні заклади, у деяких регіонах таке розширення гальмується. В усіх регіонах України має бути забезпечено повне розширення роботи ВЛК на цивільні медичні заклади. Військове командування має повністю співпрацювати із цивільними медиками для розв’язання цього питання", — зазначив Президент України.

На засіданні РНБО вирішили завершити процес повної цифровізації всієї роботи ВЛК. Зеленський наголосив, що держава повинна поставити крапку в будь-яких чергах, у яких люди змушені чекати доступу до ВЛК чи висновків ВЛК.

Також повинні переглянути систему визначення придатності до військової служби з тим, щоб дати більше можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності.

Зеленський доручив Кабміну забезпечити належний рівень ефективності роботи ВЛК, безбарʼєрності всіх складників її роботи та залучення професійних кадрів.

"Правоохоронці продовжать перевірку системи ВЛК та її очищення від тих, хто використовує свої посади проти безпеки та обороноздатності нашої держави", — додав глава держави.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові звернулися до нього щодо посилення мобілізаційних заходів в нашій країні. За його словами, в цьому питання потрібно "навести порядок".